Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Duminica a 2‑a după Paști la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Irina Ursachi - 21 Aprilie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujba fiind oficiată la Altarul de vară al ansamblului monastic.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de părintele Ionuț‑Lucian Tablan‑Popescu. La momentul chinonicului au fost interpretate cântări închinate slăvitului praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Cuvântul de învățătură a fost rostit, în timpul împărtășirii clericilor, de părintele Ioan Bîrsan, consilier în cadrul Sectorului juridic și de consultanță al Centrului eparhial Suceava. Acesta a subliniat faptul că pasajul evanghelic rânduit de Biserică în duminica dedicată Sfântului Apostol Toma are un rol esențial în înțelegerea realității Învierii lui Hristos și a modului în care aceasta este asumată de credincioși. Totodată, a evidențiat continuitatea dintre Hristos Cel răstignit în Vinerea Mare și Hristos Cel înviat, arătând că Cel care Se arată ucenicilor este Același Domn, purtând semnele Pătimirilor, dar transfigurat prin slava Învierii.

Ierarhul i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvânt și a lecturat Decalogul „pentru Duminica a 2‑a după Sfintele Paști, în care textul evanghelic evidențiază atât circumspecția Sfântului Apostol Toma cu privire la realitatea Învierii Domnului, cât și mărturia sa despre dumnezeirea Mântuitorului, cu ecou peste veacuri”.

Apoi, Înaltpreasfinția Sa a citit rugăciuni de dezlegare, pentru sănătate și pentru pace, binecuvântându‑i pe credincioșii prezenți prin stropire cu apă sfințită.

 

