Duminica a 2‑a după Paști la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujba fiind oficiată la Altarul de vară al ansamblului monastic.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de părintele Ionuț‑Lucian Tablan‑Popescu. La momentul chinonicului au fost interpretate cântări închinate slăvitului praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Cuvântul de învățătură a fost rostit, în timpul împărtășirii clericilor, de părintele Ioan Bîrsan, consilier în cadrul Sectorului juridic și de consultanță al Centrului eparhial Suceava. Acesta a subliniat faptul că pasajul evanghelic rânduit de Biserică în duminica dedicată Sfântului Apostol Toma are un rol esențial în înțelegerea realității Învierii lui Hristos și a modului în care aceasta este asumată de credincioși. Totodată, a evidențiat continuitatea dintre Hristos Cel răstignit în Vinerea Mare și Hristos Cel înviat, arătând că Cel care Se arată ucenicilor este Același Domn, purtând semnele Pătimirilor, dar transfigurat prin slava Învierii.

Ierarhul i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvânt și a lecturat Decalogul „pentru Duminica a 2‑a după Sfintele Paști, în care textul evanghelic evidențiază atât circumspecția Sfântului Apostol Toma cu privire la realitatea Învierii Domnului, cât și mărturia sa despre dumnezeirea Mântuitorului, cu ecou peste veacuri”.

Apoi, Înaltpreasfinția Sa a citit rugăciuni de dezlegare, pentru sănătate și pentru pace, binecuvântându‑i pe credincioșii prezenți prin stropire cu apă sfințită.