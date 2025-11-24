Duminica a 26‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

A doua duminică a Postului Naşterii Domnului a adunat numeroşi credincioşi la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, unde Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

În duminica dinaintea începerii amplelor manifestări duhovniceşti şi culturale dedicate hramului Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, manifestări intitulate Zilele Şaguniene, credincioşii din Sibiu şi din împrejurimi s‑au rugat împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu şi soborul de preoţi şi diaconi pentru sănătate, spor duhovnicesc în perioada de post şi nevoinţe spirituale, precum şi pentru ajutor şi ocrotire. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

Post şi fapte bune

Cuvântul de învățătură adresat de Părintele Mitropolit Laurenţiu celor prezenţi la Sfânta Liturghie a evidenţiat învăţăturile Evangheliei din această duminică, în care s‑a prezentat Pilda bogatului căruia i‑a rodit țarina. Ierarhul le‑a reamintit credincioşilor în cuvântul său învăţăturile Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus cu privire la bogăţia duhovnicească pentru care trebuie să ostenească fiecare credincios prin credinţă, fapte bune, milostenie, post şi rugăciune.

„Mântuitorul Hristos ne‑a dăruit nouă un sfânt, pe Părintele Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, alături de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Sfântul Serafim ne întreba adesea şi noi am privit oarecum cu mirare, fără să înțelegem la început ce înseamnă întrebarea sa, care se referea la îmbogățirea în Dumnezeu. Ne întreba aşa: «Ai pus ceva la banca Cerului?». Cu adevărat banca Cerului este cea care depozitează faptele noastre bune, sporește mereu pentru că ne face pe noi bogați în Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în puținele osteneli pe care le facem noi prin postire. Postul este un echilibru al nostru în această călătorie, o împlinire a voii lui Dumnezeu, ușurându‑ne călătoria noastră. Adăugăm la postire și faptele bune, pentru că în această perioadă ne spovedim, ne împărtășim, facem milostenie, participăm la slujbele Bisericii. Toate acestea nu sunt altceva decât lucruri fireşti omului credincios, lucruri care, adăugându‑se la credința noastră întărită de iubire, dau sens vieții noastre”, a subliniat ierarhul.

Arhiepiscopia Sibiului se pregăteşte pentru hramul Catedralei Mitropolitane din Sibiu ocrotită şi de Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Pelerinii pot aduce cinstire, în această săptămână, moaștelor Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, care se află, de luni, 24 noiembrie, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. În cursul acestei săptămâni mai sunt programate evenimente dedicate noilor sfinți canonizați la Centenarul Patriarhiei Române, evenimente academice, culturale şi spirituale în mai multe locuri din Arhiepiscopia Sibiului, alături de slujbele religioase dedicate hramului Catedralei Mitropolitane din Sibiu.