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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Duminica a 5-a după Rusalii la Catedrala Arhiepiscopală din Galați

Duminica a 5-a după Rusalii la Catedrala Arhiepiscopală din Galați

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Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 06 Iulie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat duminică, 5 iulie, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au participat numeroși credincioși, iar răspunsurile liturgice au fost date de Corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale.  În cuvântul de învățătură, ierarhul Dunării de Jos a arătat că Evanghelia duminicală Îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos drept Vindecătorul suprem al sufletului și al trupului, subliniind inițiativa Sa divină de a-i ajuta și elibera pe cei aflați în suferință adâncă sau posedați, care nu mai au puterea de a se ruga.

„Mântuitorul Iisus Hristos, Doctorul și Vindecătorul sufletelor și al trupurilor noastre, singur, din inițiativa Sa, Se apropie de oamenii în necazuri, când sunt posedați și nu se mai pot ruga. El intervine pentru a-i elibera.  Eliberarea oamenilor de puterile demonice este lucrarea iubitoare a Domnului pe care a lăsat-o în continuare în Biserică, prin Botez, prin Sfânta Cruce și, îndeosebi, prin Sfântul Maslu. Dacă în Evanghelie locuitorii unei cetăți n-au înțeles sensul vindecării omului de către Dumnezeu și I-au cerut să plece din locul lor, Mântuitorul a instaurat în Biserici clinicile de vindecare sufletească și trupească, pentru că în timpul Liturghiei Îl chemăm în ajutorul nostru pe Domnul pentru toți bolnavii, pentru toți suferinzii în casele lor, în spitale, în biserici și pretutindeni”, a spus ierarhul.

 

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