Duminica a cincea după Paști la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Un articol de: Irina Ursachi - 12 Mai 2026

Duminică, 10 mai, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de către Arhipăstorul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Calinic, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi.

Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice oferite de Corul mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

Despre momentul întâlnirii lui Hristos cu femeia din Samaria la fântâna lui Iacov a vorbit în momentul împărtășirii clericilor pr. Răzvan Câmpulungeanu, consilier al Sectorului misiune pastorală și actualitate creștină și parohul Bisericii „Sfânta Ecaterina”‑Șcheia. Acesta a tâlcuit mesajul Sfintei Evanghelii consemnate de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, evidențiind contrastul dintre nevoile materiale și setea spirituală a omului contemporan.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i‑a mulțumit părintelui consilier pentru cuvântul misionar și a anunțat că pe site‑ul eparhiei poate fi lecturat comentariul său la Evanghelia acestei zile. Chiriarhul locului a anunțat că duminică a fost prăznuit liturgic și Sfântul Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, originar din Suceava, zona Burdujeni.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a prezentat Decalogul scris pentru Duminica Samarinencei, zece îndemnuri practice pentru o viață autentică în Hristos, „repere extrase din versetele ioaneice ale pericopei evanghelice a Duminicii a cincea după Sfintele Paști”.

La final, cei prezenți au fost binecuvântați prin stropire cu apă sfințită, nu înainte ca Înaltpreasfințitul Părinte Calinic să citească rugăciunile pentru dezlegare și pentru sănătate, inclusiv pentru cei ce suferă de depresie și de alte neputințe trupești și sufletești.

 

