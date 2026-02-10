Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Duminica a doua a Triodului la catedrala din Suceava

Duminica a doua a Triodului la catedrala din Suceava

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Irina Ursachi,   Daniela Livadaru - 10 Feb 2026

În Duminica a 34‑a după Pogorârea Sfântului Duh, a Întoarcerii fiului risipitor, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat lângă turnul‑clopotniță al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”. Înaltpreasfinția Sa a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai așezământului monahal îndrumat duhovnicește de starețul Serafim Grigoraș, precum și clerici ai Catedralei Arhiepiscopale, coordonați de arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh.

Dialogul dintre strană și Altar a fost susținut de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de pr. Lucian-Ionuț Tablan Popescu, care a oferit răspunsurile liturgice la rugăciunile și ecteniile înălțate lui Dumnezeu de cei afierosiți lui prin Taina Hirotoniei.

În răstimpul rânduit împărtășirii clericilor, arhim. Hrisostom Ciuciu, viețuitor al Mănăstirii Putna și asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, a explicat înțelesul duhovnicesc al pildei consemnate de Sfântul Evanghelist Luca.

La finalul Sfintei Liturghii, în calitate de gazdă, Părintele Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit oaspetelui pentru cuvântul de învățătură, cei care doresc să aprofundeze bogatele sensuri teologice ale acestei pilde având posibilitatea să lectureze și exegeza ierarhului, „Venirea în sine - condiție sine qua non a mântuirii”, pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Întâistătătorul eparhiei le‑a împărtășit apoi celor aflați între zidurile cetății mănăstirii cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” și „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou”, Decalogul la Duminica a 34‑a după Pogorârea Duhului Sfânt (a Întoarcerii fiului risipitor), inclus în volumul „Decaloguri la Triod, Penticostar și Octoih. Repere morale în căutarea sensului”, una dintre cele mai recente apariții la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului  -   Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri