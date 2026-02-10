Duminica a doua a Triodului la catedrala din Suceava

În Duminica a 34‑a după Pogorârea Sfântului Duh, a Întoarcerii fiului risipitor, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat lângă turnul‑clopotniță al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”. Înaltpreasfinția Sa a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai așezământului monahal îndrumat duhovnicește de starețul Serafim Grigoraș, precum și clerici ai Catedralei Arhiepiscopale, coordonați de arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh.

Dialogul dintre strană și Altar a fost susținut de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de pr. Lucian-Ionuț Tablan Popescu, care a oferit răspunsurile liturgice la rugăciunile și ecteniile înălțate lui Dumnezeu de cei afierosiți lui prin Taina Hirotoniei.

În răstimpul rânduit împărtășirii clericilor, arhim. Hrisostom Ciuciu, viețuitor al Mănăstirii Putna și asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, a explicat înțelesul duhovnicesc al pildei consemnate de Sfântul Evanghelist Luca.

La finalul Sfintei Liturghii, în calitate de gazdă, Părintele Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit oaspetelui pentru cuvântul de învățătură, cei care doresc să aprofundeze bogatele sensuri teologice ale acestei pilde având posibilitatea să lectureze și exegeza ierarhului, „Venirea în sine - condiție sine qua non a mântuirii”, pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Întâistătătorul eparhiei le‑a împărtășit apoi celor aflați între zidurile cetății mănăstirii cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” și „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou”, Decalogul la Duminica a 34‑a după Pogorârea Duhului Sfânt (a Întoarcerii fiului risipitor), inclus în volumul „Decaloguri la Triod, Penticostar și Octoih. Repere morale în căutarea sensului”, una dintre cele mai recente apariții la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.