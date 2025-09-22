Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu au venit mulţimi de credincioşi pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

În soborul slujitor s‑au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia din această duminică în care Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă să‑L urmăm, în smerenie şi în asumarea greutăţilor în urcuşul nostru duhovnicesc.

„Lepădarea de sine este renunţarea la «ego», la «eu», mai ales atunci când vrem să facem o osteneală. Atunci când vin perioade de post, ne confruntăm în mintea noastră, în interiorul nostru, în dorinţele noastre fireşti, nepăcătoase, cu întrebarea: «De ce să postesc? Eu am mâncare bună şi eu ştiu că mâncarea mă hrăneşte mai mult sau mai puţin!». Deci, chiar în aceste lucruri mărunte, dacă începem cu renunţarea la propriul nostru egoism, la propria noastră dorinţă de posesie, am făcut primul pas în drumul spre Hristos. Nu ni se cere să ostenim tot timpul, pentru că postim o zi, postim o perioadă şi apoi iarăşi vin dezlegările, vin bucuriile, iar lucrarea aceasta a lui Hristos în viaţa noastră este sub o continuă ocrotire dumnezeiească. Lepădarea de sine, de egoismul nostru, este urmată de luarea crucii, şi aceasta este o chemare importantă. Ce înseamnă să‑ţi iei crucea şi să‑I urmezi lui Hristos? A lua crucea înseamnă a fi mulţumitori pentru toate darurile şi mai ales pentru încercările pe care Dumnezeu ni le trimite asupra noastră, asupra familiilor noastre, asupra societăţii şi asupra lumii în care ne aflăm cu toţii. Purtarea crucii este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi, dar nu este o greutate aşa cum ne‑am gândi noi în primă fază. Mântuitorul a purtat fizic pe umerii Săi lemnul Crucii, a căzut de câteva ori sub povara acesteia pe drumul Golgotei, a acceptat să fie răstignit şi să fie transformat lemnul Crucii şi semnul de ocară şi blestem în semn de biruinţă. Deci, purtarea Crucii lui Hristos nu ne este dată nouă ca o greutate care să ne înfrângă, care să ne învingă, pentru că nu doreşte Mântuitorul Hristos să ne vadă gârboviţi şi căzuţi de greutatea crucii, ci să ne vadă pe noi bucuroşi purtându‑şi fiecare crucea sa”, a subliniat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, credincioşii au avut posibilitatea să primească binecuvântare arhierească. De asemenea, mulţi dintre cei prezenţi la Sfânta Liturghie au primit împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.