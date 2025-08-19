Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Duminica migranţilor români în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 19 August 2025

În Duminica a 10‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi numeroşi credincioşi din oraș, dar și conaţionali plecați în străinătate și veniți acasă în această perioadă de vară. Au fost rostite rugăciuni speciale pentru slujitorii sfintelor altare şi credincioşii români din diasporă. La momentul cuvenit, mai mulți copii prezenți la slujbă au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură, Înaltprea­sfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică de la Sfântul Matei în care este relatată vindecarea de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos a unui copil lunatic.

Întrucât în prima duminică după praznicul Adormirii Maicii Domnului este celebrată în Patriarhia Română, începând cu anul 2009, Duminica migranţilor români, ierarhul locului a evidențiat efortul și sacrificiul pe care mulți români plecați la muncă în străinătate îl fac pentru a păstra identitatea națională, credința strămoșească și comuniunea cu cei de același neam.

Chiriarhul a transmis celor prezenți mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat cu acest prilej şi intitulat „Centenarul Patriarhiei Române, timp de mare bucurie și de recunoștință pentru toți românii ortodocși”.

De asemenea, în multe din parohiile din cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos slujitorii sfintelor altare şi credincioşii au avut bucuria şi mulţumirea sufletească de a se fi reîntâlnit cu românii care trăiesc pestre hotarele ţării, mai întâi la Sfânta Liturghie, apoi la agapa creştină şi la diverse activităţi organizate special pentru această zi şi orientate către comuniunea frăţească şi socializare.

 

