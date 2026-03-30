Duminica Sfintei Maria Egipteanca la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

În Duminica a 5-a din Postul Paștilor, 29 martie, în mijlocul credincioșilor care au venit la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a poposit Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. După ce s‑a închinat la cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, odor neprețuit așezat în această perioadă în paraclisul care îi poartă numele, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în incinta ansamblului monastic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai așezământului monahal și clerici de la Centrul eparhial Suceava, precum și pr. Vasile Ioana, paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae Dintr‑o Zi” din București. Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit în momentul împărtășirii clericilor de către oaspetele acestei zile, pr. Vasile Ioana.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit părintelui Vasile Ioana pentru predica rostită și pentru implicarea în proiectele eparhiei, îndeosebi la nivel social, conferindu‑i cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Crucea Bucovinei”.

Potrivit tradiției, Înaltpreasfinția Sa a citit „Decalogul la Duminica Sfintei Maria Egipteanca”, îndemnuri care oglindesc chemarea la pocăință și la schimbarea vieții după modelul celei numite „înger în trup”. Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a rostit apoi rugăciuni de dezlegare și rugăciuni pentru sănătate trupească și sufletească, iar o parte dintre clerici i‑au stropit pe cei prezenți cu apă sfințită.