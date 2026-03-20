Episcopul Nicolae Popea, evocat la 200 de ani de la naștere

Episcopia Caransebeșului a organizat două conferințe preoțești cu tema „Episcopul Nicolae Popea: familia, studiile și formarea șaguniană”, marți, 17 martie, în sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Centrului eparhial din Caransebeș, și miercuri, 18 martie, în sala festivă a Liceului de Arte „Sabin Păuța” din Reșița, județul Caraș‑Severin. Prelegerile au fost susținute de diac. dr. Mircea Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj‑Napoca. El a evidențiat contextul familial și intelectual al formării ierarhului, precum și influența decisivă a modelului șagunian în conturarea personalității sale.

Tema a marcat împlinirea a 200 de ani de la nașterea Episcopului academician Nicolae Popea (1826–2026), personalitate marcantă a vieții bisericești și culturale românești din secolul al XIX‑lea. Cel mai apropiat ucenic al Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna, Episcopul Nicolae Popea s‑a remarcat ca un apărător statornic al drepturilor românilor din Transilvania și Banat, contribuind în mod esențial la consolidarea identității naționale și bisericești în contextul provocărilor epocii. El a fost al doilea episcop al Eparhiei Ortodoxe Românești a Caransebeșului, înființată în anul 1865.

„Nicolae Popea și‑a asumat cu demnitate și responsabilitate crucea vieții. Din tinerețe a fost un om responsabil, demn și ferm, bun creștin și bun român. În acest an comemorăm 200 de ani de la nașterea lui, dar și 170 de ani de la tunderea în monahism a tânărului Neagoe, care a devenit Nicolae Popea. Acest tânăr și‑a asumat viața monahală și imediat misiunea preoțească, a stat alături de mentorul său, de marele Șaguna, până Sfântul Transilvaniei a plecat la Domnul”, a afirmat Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Evenimentele au reunit toți clericii din cele patru protopopiate ale Episcopiei Banatului Montan, dar au fost deschise și publicului larg. Sectorul cultural al Episcopiei Caransebeșului a organizat și o expoziție foto‑documentară itinerantă, menită să aducă în atenția publicului documente, imagini și repere biografice relevante din viața și activitatea Episcopului Nicolae Popea. De asemenea, Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului, atât la începutul evenimentelor, cât și la final, a interpretat cântări prepascale și cântări închinate Sfintei Cruci.