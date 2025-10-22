Eveniment comemorativ și literar la Muzeul eparhial din Buzău

Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat de curând un nou eveniment comemorativ, sub genericul „Monahul Nicolae Steinhardt, între viață și cărți. Mărturii, evocări și reflecții”. Manifestarea culturală s‑a desfășurat la Muzeul Bisericesc Eparhial din municipiul Buzău, fiind invitați pr. Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” din Bistrița‑Năsăud, și conf. univ. dr. George Ardeleanu, cadru didactic la Facultatea de Litere a Universității din București.

La acest eveniment au luat parte Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial, părinți consilieri eparhiali, protoierei, inspectori școlari, preoți, scriitori și profesori de religie, de filosofie și de limba și literatura română. În discursul de prezentare, pr. Marius‑Daniel Ciobotă, consilier eparhial la sectorul organizator, a precizat că rolul simpozionului a fost acela de a evidenția personalitatea culturală și religioasă a monahului Nicolae Steinhardt.

Prin comunicarea intitulată „Nicolae Steinhardt și starea poeziei”, pr. Ioan Pintea a adus la cunoștința auditoriului viziunea monahului de la Rohia despre poezie, pe care o considera dispoziția harică a complexului psihosomatic, scară spre desăvârșire și factor epistemologic, nu un simplu gen literar. Invitatul a demonstrat că interesul părintelui Steinhardt pentru poezie își are temeiul în psalmii Vechiului Testament, din care citează abundent în cărțile de eseuri și critică literară, încât cultura laică și teologia se conjugă natural și armonios în scrierile sale, după modelul operelor redactate de sfinții capadocieni.

Cea de‑a doua prelegere a purtat titlul „Nicolae Steinhardt: de la taina convertirii la nevoia irepresibilă a mărturisirii” și a fost susținută de conf. univ. dr. George Ardeleanu. Pe parcursul discursului, domnul profesor a evocat parcursul monahului de la Rohia spre Taina Sfântului Botez, evidențiind modul în care virtuțile, introspecția profundă și reflecția asupra experiențelor trecute, împreună cu descoperirea sinelui și a lucrării divine, definesc scrierile sale despre propria convertire.

În cuvântul rostit cu această ocazie, Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat faptul că monahul Nicolae Steinhardt s‑a redescoperit pe sine atunci când L‑a descoperit pe Dumnezeu, iar libertatea - laitmotivul volumelor sale - a fost trăită cu adevărat în temniță. Chiriarhul locului a menționat că această stare s‑a fundamentat pe învățătura Mântuitorului Iisus Hristos referitoare la mărturisirea adevărului (Ioan 8, 32).

Publicul a avut prilejul să asiste la lansarea ediției adăugite a volumului „Proximități și mărturisiri. Jurnal”, semnat de pr. Ioan Pintea și apărut recent la Editura Polirom. Cartea conține notații cu diverse stări de spirit pentru diferite zile, prin care autorul oglindește gândirea sa îngemănată cu personalitatea părintelui Steinhardt, al cărui ucenic a fost. Seara s‑a încheiat cu o sesiune de autografe și cu vizionarea expoziției documentare și bibliografice N. Steinhardt, amplasată la parterul Muzeului Bisericesc Eparhial.