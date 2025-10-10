Eveniment duhovnicesc la Parohia Grădiștea din Protoieria Ilfov Nord

Data: 10 Octombrie 2025

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în zilele de 17-18 octombrie 2025, credincioșii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Grădiștea‑Măxineni, județul Ilfov, sunt invitați să participe la un eveniment de aleasă bucurie duhovnicească.

În aceste zile de rugăciune și comuniune frățească, vor fi aduse spre închinare sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și ale Sfântului Ierarh Visarion, de la Schitul Măgureanu din București, spre binecuvântarea și întărirea sufletească a tuturor credincioșilor.

Programul liturgic va începe vineri, 17 octombrie, la ora 16:30, cu sosirea delegației ce va aduce sfintele moaște și întâmpinarea acestora, urmată de Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și Taina Sfântului Maslu.

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 8:30, se va săvârși Acatistul Sfântului Ierarh Visarion, urmat de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului.

Prin mijlocirea acestor sfinți tămăduitori și făcători de minuni, credincioșii sunt chemați să se roage pentru sănătate, pace și întărirea în credință, ne-a transmis pr. paroh Teodor‑Georgian Dumitru.