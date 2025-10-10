Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Eveniment duhovnicesc la Parohia Grădiștea din Protoieria Ilfov Nord

Eveniment duhovnicesc la Parohia Grădiștea din Protoieria Ilfov Nord

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 10 Octombrie 2025

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în zilele de 17-18 octombrie 2025, credincioșii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Grădiștea‑Măxineni, județul Ilfov, sunt invitați să participe la un eveniment de aleasă bucurie duhovnicească.

În aceste zile de rugăciune și comuniune frățească, vor fi aduse spre închinare sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și ale Sfântului Ierarh Visarion, de la Schitul Măgureanu din București, spre binecuvântarea și întărirea sufletească a tuturor credincioșilor.

Programul liturgic va începe vineri, 17 octombrie, la ora 16:30, cu sosirea delegației ce va aduce sfintele moaște și întâmpinarea acestora, urmată de Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și Taina Sfântului Maslu.

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 8:30, se va săvârși Acatistul Sfântului Ierarh Visarion, urmat de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului.

Prin mijlocirea acestor sfinți tămăduitori și făcători de minuni, credincioșii sunt chemați să se roage pentru sănătate, pace și întărirea în credință, ne-a transmis pr. paroh Teodor‑Georgian Dumitru.

 

Citeşte mai multe despre:   program
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri