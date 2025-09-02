Evenimente bisericești în Arhiepiscopia Craiovei

Numeroși credincioși și pelerini din Arhiepiscopia Craiovei au participat în ultimele zile ale lunii august la bucuria a două comunități oltene, care au primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. Ierarhul a săvârșit vineri, 29 august, Sfânta Liturghie cu prilejul hramului Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” ‑ Cămărășeasca din județul Gorj, iar duminică, 31 august, a sfințit pictura bisericii din localitatea doljeană Valea Fântânilor.

Sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul a adunat și anul acesta numeroși pelerini la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” ‑ Cămărășeasca din localitatea Târgu‑Cărbunești, județul Gorj, care și‑a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, în mijlocul lor s‑a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, care a oficiat Sfânta Liturghie la Altarul de vară al așezământului monahal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele arhimandrit Ioachim Pârvulescu, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei; părintele protoiereu Ion Spilcă de la Protoieria Târgu‑Cărbunești, precum și alți clerici, ne‑a transmis Sorin Vulcănescu.

În cuvântul de învățătură rostit, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre însemnătatea celebrării sărbătorii, subliniind modelul de viață curată și de mărturisire a adevărului pe care Înaintemergătorul Domnului îl oferă creștinilor de astăzi: „Sărbătoarea de astăzi este un moment de post și rugăciune, deoarece pomenim Tăierea capului Sfântului Ioan. El a fost ucis pentru că a condamnat păcatul, nedreptatea, desfrânarea și alte lucruri dăunătoare sufletului atât în timpurile lui Irod, cât și în vremurile noastre. (...) Sfântul Ioan Botezătorul este jertfit pentru adevăr, este ucis pentru dreptate”.

În Duminica a 12‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu s‑a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Valea Fântânilor din județul Dolj, unde a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a picturii bisericii, înconjurat de un sobor de clerici.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța sfințirii bisericii și a picturii, explicând apoi înțelesurile duhovnicești ale textului evanghelic duminical: „Domnul a vrut să îl îmbogățească sufletește pe tânărul bogat, nu a vrut să îl sărăcească, nici să nesocotească munca sau truda lui. Dacă îi iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, ajungem la mântuire prin această coroană a virtuților - iubirea. Evanghelia de astăzi ne îndeamnă și pe noi să cugetăm ce să facem ca să dobândim viața veșnică. Să ne ferim de minciună, de furtișaguri, de necinstirea părinților, de cel rău care caută să vâneze sufletul nostru”.

În semn de apreciere pentru sprijinul acordat realizării lucrărilor de pictură a bisericii, Dumitru Amza, Constantin Iacob, Ion Ilie și Ilie Rădoi au primit din partea Mitropolitului Olteniei gramate de mulțumire. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu i‑a oferit rangul de iconom părintelui paroh Daniel Vopsitoru, ca recunoaștere a activității pastorale și administrative desfășurate în parohie.