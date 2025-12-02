Evenimente bisericești și naționale la Craiova

Credincioșii din Craiova au participat duminică, 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. Luni, 1 decembrie, de Ziua Națională, au comemorat eroii neamului și făuritorii Marii Uniri la festivitățile naționale din Cetatea Băniei.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit duminică, 30 noiembrie, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, în prezența unui număr mare de credincioși. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit hirotonia întru preot a diaconului Dumitru Radu Octavian, pe seama Parohiei Ștefănești, Protoieria Târgu Cărbunești, şi întru diacon a teologului Nicolae David Cîrcel, pe seama Parohiei Lupoaia, Protoieria Târgu Jiu Nord, județul Gorj.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre sărbătoarea sfinţilor prăznuiţi duminică: „Astăzi îl cinstim și pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolat, ocrotitorul poporului român. Acest mare apostol L‑a urmat pe Mântuitorul Hristos în toată viața Sa pământească, s‑a învrednicit să primească Duhul Sfânt la Cincizecime, apoi a plecat la propovăduire până la strămoșii noștri daco‑romani. El rămâne rugător și mijlocitor pentru noi la tronul Preasfintei Treimi, împreună cu ceilalți sfinți ai neamului nostru. Alături de el, îl prăznuim și pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, păstor luminat, mărturisitor și apărător al credinței strămoșești. Și el a ascultat glasul lui Dumnezeu, a primit harul Duhului Sfânt și s‑a învrednicit de cununa Împărăției cerurilor”.

Luni, 1 decembrie, în centrul orașului Craiova au avut loc festivitățile dedicate Zilei Naționale a României. La eveniment, alături de autorități locale și centrale și mii de craioveni, a fost Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

Părintele Mitropolit Irineu a oficiat slujba de pomenire pentru eroii neamului și rugăciuni pentru pacea și binele poporului român, mulțumind lui Dumnezeu pentru darul unității și cinstind făuritorii statului care au apărat patria, credinţa strămoşească şi unitatea poporului.

„Sărbătorim astăzi cu emoţie sfântă şi cu bucurie duhovnicească un eveniment care a marcat profund istoria poporului român şi însăşi viaţa noastră. Acest eveniment este rodul voinţei poporului român de a fi unit într‑o singură ţară, sub acelaşi steag şi în aceeaşi credinţă, pentru binele tuturor fraţilor noştri. Această voinţă a lucrat în firea românului de multe veacuri. Ea a început cu cei care au făurit limba şi poporul nostru. A continuat cu jertfa celor care au gândit româneşte şi au luptat pentru unitate, cu domnitorul Mihai Viteazul şi cu alte personalităţi. A sporit apoi prin sângele celor ce s‑au jertfit pentru popor şi pentru ţară, ca noi să trăim în libertate şi demnitate”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Manifestările au continuat cu alocuțiunile oficialităților și depunerea de coroane și flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. După ceremonia militară, craiovenii au urmărit defilarea forțelor armate, a jandarmilor, polițiștilor și pompierilor.