Evenimente duhovnicești la Parohia Afumați 2 din Ilfov

Galerie foto (1)
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 05 Noiembrie 2025

În ziua 8 noiembrie 2025, cu ocazia prăznuirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în biserica Parohiei Afumați II, din cadrul Protoieriei Ilfov‑Nord, va avea loc sfințirea raclei care adăpostește o părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Slujba de sfințire va fi săvârșită de un delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Racla care va adăposti o părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a fost realizată la Atelierele Patriarhiei Române, cu măiestrie și aleasă evlavie, spre împodobirea sfântului lăcaș și spre întărirea credinței credincioșilor. Aceasta va fi așezată într‑un baldachin special amenajat în incinta bisericii, unde credincioșii vor putea veni să se închine cu evlavie și să aducă rugăciuni Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.

Parohia Afumați II îi așteaptă cu drag pe toți credincioșii să participe la acest moment deosebit de rugăciune și binecuvântare, spre slava lui Dumnezeu și cinstirea sfinților Săi.

 

