Evidenţiere şi premiere la Catedrala istorică din Arad

Data: 24 Iunie 2026

În seara zilei de 23 iunie, după slujba Vecerniei săvârşită cu ocazia hramului Catedralei istorice din Arad, „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, a avut loc premierea preoților și coordonatorilor din parohiile Arhiepiscopiei Aradului care au participat la Concursul național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, ediția a XVIII‑a, organizat de Patriarhia Română, informează arhiepiscopiaaradului.ro.

La acest moment festiv a avut loc şi premierea elevilor seminariști, precum și a profesorilor coordonatori, care au obținut rezultate foarte bune la etapele naționale ale Olimpiadei de Vechiul Testament, Noul Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, precum și rezultatul foarte bun de la etapa zonală a Olimpiadei Corale.

Seara a început cu săvârşirea Vecerniei cu Litie de un sobor format din 15 preoți. Apoi a urmat premierea. Părintele Tiberiu Ardelean, consilier eparhial, a transmis un mesaj de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, precum și cuvinte de mulțumire și felicitare pentru toate realizările frumoase ale participanților, dar și de încurajare spre o continuă participare la cât mai multe activități în folosul copiilor și tinerilor.

Părintele Gabriel Streulea, inspector eparhial, a oferit diplome și cărți preoților și coordonatorilor prezenți din parohiile Julița, Arad‑Micălaca Veche II, Groșeni, Moțiori, Prunișor, Pecica I, Firiteaz, Cărand, Arăneag, Bonțești și Căprioara. Părintele Tiberiu Ardelean a oferit diplome și cărți elevilor seminariști Ruben Tatt, pentru obținerea Mențiunii II la Olimpiada Națională de Vechiul Testament; Raisa Mila, pentru obținerea Premiului al III‑lea la Olimpiada Națională de Noul Testament, și Marina Dragoș, pentru obținerea Mențiunii III la Olimpiada Națională de Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Au fost premiați, de asemenea, și profesorii coordonatori pr. Călin Teuca și pr. Dacian Nan, precum și profesorul Adrian Bugyi, pentru obținerea Premiului I la Olimpiada Zonală de Coruri, alături de Corul bărbătesc al Seminarului Teologic Ortodox Arad.

Momentul premierii s‑a încheiat prin aducerea de mulțumiri și felicitări tuturor preoților, preoteselor, profesorilor și altor coordonatori, tuturor copiilor și tinerilor prezenți, implicați și beneficiari ai evenimentelor și activităților realizate de Biserică.