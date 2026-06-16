Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Bucureștilor

Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat astăzi, 16 iunie 2026, o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească destinată teologilor care doresc să ocupe un post clerical vacant în cadrul eparhiei.

Cei 12 candidați înscriși la examenul de capacitate preoțească au susținut atât o probă scrisă, cât și una practică, evaluarea desfășurându‑se la Centrul național de formare continuă „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din București. Comisia de evaluare a reunit clerici ai Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor și cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, fiind prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Examinarea a început cu proba scrisă, desfășurată în cursul dimineții, axată pe verificarea cunoștințelor de administrație bisericească. În cea de‑a doua parte a zilei, candidații au susținut proba orală, care a inclus teme de Liturgică și Tipic, Muzică bisericească, Drept canonic, Catehetică și Omiletică, respectiv Teologie pastorală.

„Recent, am auzit în cuvintele Evangheliei chemarea Mântuitorului, care ni se adresează mereu, și în Duminica a doua după Rusalii. Iată că, în acest răstimp, observăm cum mulți tineri răspund acestei chemări după trecerea anilor. Ei lasă toate, adeseori lasă familii, anumite preocupări, avantaje de multe ori și merg să‑I slujească Domnului, în locuri adesea necunoscute, în locuri în care trebuie să propovăduiască cuvintele Evangheliei. Această permanentă chemare ni se adresează mereu și iată că mulți răspund chemării Domnului. Este și cazul Arhiepiscopiei Bucureștilor care organizează de câteva ori pe an, uneori chiar și de cinci ori, sesiunea examenului de capacitate preoțească. De această dată s‑au înscris 12 candidați, printre care și un monah. Cunoștințele lor, pe care le‑au dobândit în anii de școală, sunt importante, dar la acestea trebuie să adauge și anumite noțiuni de administrație bisericească, care este necesară, întrucât din primele zile de preoție slujitorii Bisericii vor fi puși în fața unor situații deosebite, iar cunoașterea lor înseamnă, de fapt, o abordare clară și o rezolvare a problemelor încă de la început”, ne‑a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

De asemenea, părintele arhidiacon Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat importanța formării viitorilor slujitori ai Bisericii, arătând că examenul de capacitate preoțească reprezintă un moment esențial de verificare a pregătirii teologice și practice pentru activitatea pastorală.

„Examenul de capacitate preoțească reunește, în fiecare sesiune, un număr apreciabil de candidați care doresc să ocupe un post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părinții Bisericii ne învață că cel care dorește să slujească Biserica lui Hristos trebuie mai întâi să treacă printr‑o evaluare atât a cunoștințelor teologice fundamentale, cât și a parcursului vieții morale. În cadrul examenului, sunt evaluate această primă etapă a cunoștințelor teologice fundamentale și o serie de cunoștințe din domeniul administrației bisericești, atât de importante în pastorația credincioșilor. Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe cei care doresc să slujească Biserica să fie buni chivernisitori atât ai casei lor, cât și, mai ales, ai Bisericii lui Hristos. De aceea, viitorul cleric trebuie să fie familiarizat cu o serie de cunoștințe din domeniul administrației bisericești, pe care le va pune ulterior în practică în cadrul parohiei. Este vorba despre statutul preotului, relația acestuia cu organismele parohiale, Adunarea parohială, Consiliul parohial, Comitetul parohial, precum și relația cu chiriarhul, Centrul eparhial și protopopiatul. De asemenea, sunt necesare cunoștințe privind procedurile, metodologiile și normele de întocmire a documentației pentru repararea, consolidarea sau îngrijirea lăcașului de cult. Totodată, trebuie cunoscute aspecte legate de evidența contabilă a parohiei, precum și procedurile necesare înființării unui centru social, educațional sau cultural. Aceste cunoștințe sunt evaluate în prima etapă, în cadrul examenului scris, urmând ca la proba orală să fie verificate și alte competențe, referitoare mai ales la latura practică a slujirii preoțești: liturgică și tipic bisericesc, muzică bisericească, drept canonic, precum și omiletică și catehetică. Sperăm ca această evaluare să fie una cât mai obiectivă, iar candidații înscriși să dovedească faptul că sunt pregătiți să facă față misiunii care le este încredințată”, a spus părintele arhidiacon Eugen Maftei, consilier eparhial.

Rezultatul examenului de capacitate preoțească are valabilitate de un an pentru cei care obțin o medie a celor două probe între 7,00 și 8,99, respectiv de doi ani pentru cei cu medii mai mari de 9,00.