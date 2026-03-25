Expoziția „Doamnele Moldovei” la Muzeul Mitropolitan Iași

Data: 25 Martie 2026

Marți, 24 martie 2026, Muzeul Mitropolitan Iași a găzduit vernisajul expoziției temporare „Doamnele Moldovei”, un eveniment cultural deosebit, organizat în parteneriat cu Complexul Muzeal Național Neamț.

Expoziția, deschisă publicului în perioada 24 martie - 9 mai 2026, propune o incursiune în universul simbolic și istoric al doamnelor Moldovei - soții de domnitori, protectoare ale Bisericii și susținătoare ale vieții culturale. Prin contribuția lor, adesea discretă, aceste personalități au avut un rol esențial în consolidarea identității spirituale și culturale în epoca medievală și premodernă.

Publicul prezent la vernisaj a avut ocazia să descopere reprezentări iconografice și fragmente de pictură murală de o deosebită valoare documentară și artistică, care aduc în prim-plan chipurile acestor doamne în ipostaze votive sau liturgice. Demersul muzeal evidențiază relația profundă dintre puterea domnească și viața Bisericii, subliniind atât dimensiunea istorică, cât și pe cea simbolică a rolului femeii ca păstrătoare a credinței și susținătoare a actului ctitoricesc.

Muzeograful Mihai Olteanu a subliniat importanța găzduirii acestei expoziții în sala Baptisteriu, spațiu care precedă sala „Istorie și Politică Duhovnicească”, unde sunt prezentați soții doamnelor Moldovei. Acesta a evidențiat faptul că expoziția este organizată într-un an cu semnificație aparte, în care Patriarhia Română aduce în atenție femeile creștine din calendar.

Proiectul este realizat sub coordonarea curatorului, dr. Dumitru-Ionuț Stigleț, în colaborare cu Arhiepiscopia Iașilor, și propune o lectură contemporană a patrimoniului religios, punând în valoare teme precum memoria, continuitatea și identitatea.

 

