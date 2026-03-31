Expoziție dedicată Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea la Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a organizat luni, 30 martie, un eveniment cultural constând în inaugurarea unei expoziții permanente dedicate Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. La eveniment a participat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, însoțit de protos. lect. dr. Iustin Popovici, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Aradului, și de pr. lect. dr. Tiberiu Ardelean, consilier cultural la Arhiepiscopiei Aradului, de față fiind corpul profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad și studenții teologi. În deschiderea manifestării, pr. prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății „Ilarion V. Felea”, a salutat prezența chiriarhului la evenimentul facultății, arătând, în fața celor prezenți, motivația și componența acestei expoziții. Totodată, a prezentat biografia Sfântului Preot Mucenic Ilarion.

În continuare, Arhiepiscopul Aradului a evidențiat faptul că această expoziție arată însemnătatea personalității Sfântului Ilarion Felea, relevând înaltul nivel de formare teologică a profesorilor Academiei Teologice din Arad. Opera tipărită în timpul vieții sale, expusă în această galerie, ne întărește convingerea că sfinții se identifica cu operele lor. Ele devin sursă de inspirație pentru viața Bisericii, a teologilor și a credincioșilor.

Expoziția cuprinde mai multe fotografii din viața și activitatea Sfântului Ilarion Felea, cărți publicate în timpul vieții sale, facsimile ale unor manuscrise, copii după diplomele de studii și după unele documente legate de arestarea sa. Fotografiile acoperă întreaga viață a sfântului, ilustrând etapele esențiale ale devenirii și slujirii sale: fotografii din perioada studiilor, fotografii de familie, fotografii legate de activitatea sa pastoral‑misionară și academică.

Expoziția permanentă a fost demarată la inițiativa și implicarea părintelui decan Cristinel Ioja, cu sprijinul pr. lect. dr. Ștefan Negreanu și este organizată în holul clădirii istorice a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.