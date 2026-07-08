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Festivalul Internaţional de Toacă de la Victoria a ajuns la ediţia a XXI-a

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Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 08 Iulie 2026

La Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din oraşul Victoria, judeţul Braşov, a avut loc, în perioada 6‑7 iulie, cea de‑a XXI‑a ediție a Festivalului Internațional de Toacă. Evenimentul a reunit aproximativ 60 de copii din 14 județe ale țării, precum și un grup invitat din Ungaria.

În prima zi din program, un sobor de preoți a săvârşit slujba Vecerniei, moment de rugăciune și comuniune care a pregătit duhovnicește participanții pentru concursul dedicat acestei vechi tradiții bisericești. În cea de‑a doua zi, participanții au fost primiți la sediul Primăriei Victoria, unde a avut loc o recepție oferită de autoritățile locale. A urmat parada portului popular, prilej de a pune în valoare frumusețea și diversitatea costumelor tradiționale din diferitele zone ale țării reprezentate la festival, informează Mitropolia Ardealului.

Momentul central al manifestării l‑a constituit concursul de toacă, în cadrul căruia copiii participanți și‑au demonstrat talentul, îndemânarea și dragostea față de tradițiile Bisericii și ale neamului românesc. La finalul concursului, fiecare participant a primit diplomă, premiu în bani și dulciuri, organizatorii dorind astfel să răsplătească efortul depus și să încurajeze implicarea copiilor și tinerilor în păstrarea și promovarea valorilor spirituale și culturale românești.

Model pentru alte festivaluri

Ajuns la cea de‑a XXI‑a ediție, Festivalul Internațional de Toacă de la Victoria este considerat cel mai vechi festival de acest fel din România. De‑a lungul celor peste două decenii de existență, manifestarea a devenit un model pentru numeroase inițiative similare organizate ulterior în diferite zone ale țării, contribuind în mod semnificativ la păstrarea și promovarea tradiției bătutului toacei în rândul copiilor și tinerilor, transmit organizatorii.

Festivalul a fost organizat de Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din oraşul Victoria, sub coordonarea preotului paroh Daniel Smădu, cu sprijinul Primăriei Victoria, al sponsorilor și al voluntarilor care au contribuit la buna desfășurare a evenimentului.

Prin această manifestare, organizatorii au urmărit nu doar cultivarea spiritului competitiv, ci și apropierea tinerei generații de valorile credinței, de tradițiile autentice și de patrimoniul spiritual al Bisericii Ortodoxe Române.

 

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