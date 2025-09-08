Festivitate de absolvire a cursurilor clericale pentru definitivat și gradul II la Craiova

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, joi, 4 septembrie 2025, s‑a desfășurat ceremonia de încheiere a cursurilor clericale pentru obținerea gradului II şi definitivat, promoția 2025. Ceremonia a avut loc la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, reunind ierarhi, profesori și preoţi cursanți.

La manifestare au participat membrii Sinodului mitropolitan: Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Împreună cu ierarhii s‑au aflat părinții consilieri și protoierei, cadrele didactice și echipa de conducere a Seminarului Teologic, precum și profesori ai Facultății de Teologie din Craiova.

Cursurile s‑au desfășurat între 25 august și 4 septembrie, fiind susținute de părinți profesori ai Facultății de Teologie din Craiova. Anul acesta au participat 44 de preoți din cuprinsul Mitropoliei Olteniei, 19 la definitivat şi 25 la gradul al II‑lea. Întreaga activitate a fost coordonată de părintele dr. Adrian Lupu, consilier eparhial în cadrul Sectorului de învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei.

Programul festivității de absolvire a debutat cu un program muzical şi recitativ, în interpretarea corului format din preoții cursanți, condus de pr. lect. univ. dr. Adrian Mazilița și de protodiacon lect. univ. dr. Victor Șapcă.

După aceste momente, a urmat cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Irineu: „Cursurile preoţeşti au scopul vădit de a împrospăta cunoştinţele pe care sfinţiile voastre le‑aţi agonisit în timpul studiilor din seminar şi din facultate, pentru că întotdeauna noi suntem chemaţi să învăţăm. În sufletele noastre, aceste cunoştinţe lucrează, apoi noi le adresăm poporului lui Dumnezeu, pentru că termenul curs desemnează o cărare, un drum, unul care ne ghidează spre Împărăţia lui Dumnezeu”.

În încheiere, Părintele Mitropolit Irineu le‑a mulţumit ierarhilor şi preoţilor prezenţi.