Festivitate de absolvire la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova

Catedrala Arhiepiscopală Madona‑Dudu din Craiova a găzduit luni, 6 iulie, festivitatea de depunere a jurământului de credință pentru absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă, secțiile: Teologie Pastorală, Artă Sacră, Arte Vizuale - Pictură și Sculptură, din Cetatea Băniei. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de soborul părinților profesori, condus de pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie din Craiova.

La finalul slujbei, părintele decan Adrian Ivan a transmis cuvântul de binecuvântare şi de felicitare al Părintelui Mitropolit Irineu şi, totodată, i‑a mulţumit ierarhului pentru grija părintească arătată de fiecare dată studenților de la Facultatea de Teologie: „Aducem slavă Bunului Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, mulţumim Părintelui Mitropolit Irineu pentru binecuvântarea şi purtarea de grijă arătată facultăţii noastre, cadrelor didactice şi studenţilor noştri. Astăzi, ne aflăm la depunerea jurământului absolvenților Facultății de Teologie Ortodoxă. Este un moment de mare bucurie duhovnicească, dar și de mare responsabilitate, deoarece, după cei patru ani de studiu, dumneavoastră sunteți chemați ca de astăzi să mărturisiți înaintea lui Dumnezeu și a Bisericii Sale că veți păstra și veți propovădui cu fidelitate şi smerenie învățătura cea adevărată a Domnului Hristos. Așa cum, la fiecare Sfântă Liturghie, părinţii slujitori făgăduiesc că le‑au săvârșit pe toate cu bună rânduială, tot astfel și dumneavoastră vă asumați astăzi datoria de a rămâne credincioși chemării pe care ați primit‑o spre împlinire. Acum patru ani ați pășit în această instituţie pentru a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, pentru a mărturisi cuvântul Evangheliei și pentru a înțelege adevărurile credinței. Tatăl cel ceresc a dăruit oamenilor Cuvântul Său spre mântuire, iar dumneavoastră, în acești ani, ați primit lumina credinței, adevărul învățăturii și cunoașterea tainelor mântuitoare ale Bisericii lui Hristos. V‑ați format sub îndrumarea părinţilor profesori, ați avut la îndemână biblioteca pentru lectură, paraclisul pentru rugăciune și toate mijloacele necesare unei pregătiri temeinice în toţi aceşti ani”.

Apoi, părintele decan a adus cuvânt de mulțumire tuturor cadrelor didactice şi, totodată, i‑a felicitat pe absolvenți pentru încununarea studiilor universitare și i‑a îndemnat să rămână recunoscători lui Dumnezeu şi profesorilor care i‑au însoțit în anii formării lor universitare.

După Sfânta Liturghie, absolvenții Facultății de Teologie din Craiova, promoţia 2026, au rostit împreună jurământul de credință şi au semnat actul oficial.