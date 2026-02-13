Filmul „Nectarul iertării - Sfântul Nectarie de la Eghina”, lansat în Capitală

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit, în seara zilei de joi, 12 februarie, proiecția filmului documentar intitulat: „Nectarul iertării - Sfântul Nectarie de la Eghina”. La eveniment a participat o delegație din Grecia, în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și numeroși ostenitori ai Administrației Patriarhale și Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În deschiderea evenimentului, arhidiaconul Gheorghe-Cristian Popa, consilier patriarhal coordonator și directorul TRINITAS TV, a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor invitaților și credincioșilor prezenți în Palatul Patriarhiei. A urmat proiecția filmului documentar dedicat Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, producție realizată de TRINITAS TV, care a făcut din nou cunoscută spectatorilor dragostea sfântului față de Dumnezeu și puterea răbdării în fața încercărilor.

La finalul proiecției, arhidiaconul Gheorghe-Cristian Popa a prezentat partenerii și ostenitorii TRINITAS TV care au lucrat la realizarea acestui film documentar.

În continuare, au luat cuvântul părintele arhimandrit Pantelimon Papaemmanouil și părintele arhimandrit Sosipatru Pitoulias, care au vorbit despre frumusețea și responsabilitatea de a interpreta roluri într-un astfel de film documentar dedicat vieții unui sfânt. În semn de apreciere, directorul TRINITAS TV le-a acordat celor doi arhimandriți Diploma Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române, cu medalie, precum și Trofeul TRINITAS Film.

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania a rostit un cuvânt de binecuvântare pentru toți cei care vor viziona această mărturie vie, transpusă în imagini, despre viața Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.

„Viața Sfântului Ierarh Nectarie nu a fost una ușoară, ci plină de dificultăți și de lucruri potrivnice, de întristări, calomnii și de tot felul de încercări. A fost o viață care cu greu ar fi putut-o duce fiecare dintre noi. Sfântul Nectarie a îndurat toate greutățile și necazurile, având în minte cuvintele Sfântului Apostol Pavel: «Toate le port întru Hristos, Cel care mă întărește» (Filipeni 4, 13), dar și făgăduința Domnului: «Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui» (Matei 24, 13). Împlinirea acestei făgăduințe se confirmă și în viața Sfântului Ierarh Nectarie, așa cum el însuși i-a descoperit unuia dintre apropiații săi, care se întreba: «Ce a făcut Sfântul Nectarie de s-a sfințit?» Sfântul i s-a arătat în vis și i-a spus: «Am fost calomniat, am răbdat și m-am mântuit». Acest mesaj al răbdării în necazuri și încercări, în toate problemele cu care este împletită viața omului contemporan, arată importanța studierii vieților sfinților, mai ales a celor apropiați de vremurile noastre”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În continuarea evenimentului, arhidiaconul Gheorghe Cristian Popa a oferit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Pantelimon Trofeul TRINITAS Film și un buchet de flori, și a prezentat platforma TRINITAS Film, prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume, disponibilă online, la adresa trinitas.film, precum și prin aplicații dedicate pentru dispozitive mobile.

De asemenea, Diploma Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române cu medalie a fost acordată partenerilor Dejacast: Robert Popescu, Andrei Popescu și Constantin Pandele.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul subliniat importanta acestui film documentar. „Ediția pe care am urmărit-o are ceva diferit față de cea grecească. Atât cea românească, cât și cea grecească oferă amănunte deosebite și deschid un drum către o mai profundă apropiere de Sfântul Ierarh Nectarie. Doresc să transmit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Pantelimon că în București, cât și în întreaga Românie, Sfântul Ierarh Necatrie este foarte cinstit. La sărbătoarea lui, am putea spune că Bucureștiul devine «o altă Eghină», iar numărul credincioșilor prezenți crește de la an la an”, a spus Preasfinția Sa.

Filmul documentar „Nectarul iertării - Sfântul Nectarie de la Eghina” poate fi vizionat pe platforma TRINITAS Film a Patriarhiei Române, inaugurată recent, la sfârșitul anului 2025.