Formare, dialog și coordonare: întâlnirea corespondenților mass‑media la Roman

Data: 13 Feb 2026

Joi, 12 februarie 2026, la Centrul eparhial de la Roman a avut loc întâlnirea corespondenților mass‑media din protopopiatele Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, eveniment devenit deja o tradiție în eparhiei.

Întâlnirea anuală a corespondenților media din Eparhia Romanului și Bacăului se desfășoară deja de opt ani, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim. Proiectul oferă un cadru de dialog, formare și coordonare a activității de comunicare bisericească la nivel eparhial.

Anul acesta, întâlnirea a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și a reunit 12 corespondenți media din cele cinci protopopiate ale eparhiei, alături de cei șase membri ai Sectorului cultural. Lucrările au debutat cu o rugăciune la începutul activității, săvârșită în prezența ierarhului.

În cuvântul adresat participanților, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat importanța prezenței responsabile a Bisericii în spațiul public contemporan, arătând că implicarea tinerilor în comunicare reprezintă o șansă reală de adaptare la dinamica actuală a societății.

În a doua parte a întâlnirii, părintele consilier cultural Valentin Băltoi, mediatorul întâlnirii, a răspuns întrebărilor formulate de corespondenții media aflați la început de activitate, îndemnându‑i să consulte Ghidul corespondenților media din Eparhia Romanului și Bacăului, redactat și prezentat de Mioara Ignat, inspector în cadrul Sectorului cultural.

Participanții s‑au bucurat de prezența și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, care, în cuvântul rostit cu această ocazie, a evidențiat importanța unei lucrări unitare și sinergice între toți cei desemnați să reprezinte Biserica în mass‑media.

În concluzie, părintele Răzvan‑Constantin Popovici, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a subliniat necesitatea unei comunicări constante între protopopiate și Centrul eparhial, în vederea optimizării colaborării și a modului în care sunt reflectate public activitățile culturale, misionare și sociale desfășurate pe cuprinsul eparhiei.