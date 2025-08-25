Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște

Data: 25 August 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit duminică, 24 august, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, în prezența a numeroși credincioși.

În cadrul sfintei slujbe, l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Vicențiu Dumitru Popescu, absolvent al cursurilor de licență și master la Facultatea de Teologie și Științele Educației din Târgoviște, pe seama Parohiei Capul Coastei, Protoieria Târgoviște Nord, județul Dâmbovița.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a prezentat sensul misionar și teologic al Pildei datornicului nemilostiv. Părintele Arhiepiscop Nifon a evocat frumusețea învățăturii Evangheliei Mântuitorului Hristos, arătând că „ea a transformat omenirea întreagă în orientarea ei morală și în slujirea autentică a lui Dumnezeu, având în centrul ei marea, copleșitoarea și splendida virtute a iubirii, cea care a revoluționat lumea, cu cel mai evident și concludent corolar al ei - iertarea”, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.