Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște

Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 25 August 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit duminică, 24 august, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, în prezența a numeroși credincioși.

În cadrul sfintei slujbe, l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Vicențiu Dumitru Popescu, absolvent al cursurilor de licență și master la Facultatea de Teologie și Științele Educației din Târgoviște, pe seama Parohiei Capul Coastei, Protoieria Târgoviște Nord, județul Dâmbovița.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a prezentat sensul misionar și teologic al Pildei datornicului nemilostiv. Părintele Arhiepiscop Nifon a evocat frumusețea învățăturii Evangheliei Mântuitorului Hristos, arătând că „ea a transformat omenirea întreagă în orientarea ei morală și în slujirea autentică a lui Dumnezeu, având în centrul ei marea, copleșitoarea și splendida virtute a iubirii, cea care a revoluționat lumea, cu cel mai evident și concludent corolar al ei - iertarea”, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal  -   hirotonie  -   Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri