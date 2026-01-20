Hirotonie la Mănăstirea Sfintei Cruci, Oradea

În a 29‑a Duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, 18 ianuarie, la pomenirea Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea.

După lectura evanghelică a vindecării celor zece leproși (Luca 17, 12‑19), Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța recunoștinței ca lucrare lăuntrică a inimii, prin care omul se oprește din alergarea sa grăbită după drepturi și împliniri, se întoarce cu fața spre Dumnezeu și învață să citească fiecare vindecare, fiecare încercare și fiecare zi ca pe un dar care cere răspuns, nu revendicare: „Noi toți suntem datori cu recunoștință față de Atotputernicul și Preamilostivul Dumnezeu. Numai că nu conștientizăm lucrul acesta. La fel ca și cei nouă leproși vindecați, care au uitat să dea mărire lui Dumnezeu și să‑I mulțumească, să‑și arate recunoștința. Unul singur face aceasta, care nu era din neamul ales. (...) Nu arătăm recunoștință lui Dumnezeu pentru că socotim că le merităm pe toate!” Ierarhul a mai arătat că oamenii trebuie să Îi mulţumească zilnic lui Dumnezeu prin rugăciune.

La dumnezeiasca slujbă, Preasfinţitul Părinte Sofronie l-a hirotonit diacon pe teologul Flaviu‑Marius Fraiu, pe seama bisericii Parohiei Șebiș, Protopopiatul Beiuș.

Arhim. Atanasie Paleu, duhovnicul Mănăstirii Sfintei Cruci, a mulțumit ierarhului Oradiei pentru binecuvântarea arhierească și pentru cuvântul ziditor de suflet, oferite în dar obștii așezământului monahal și credincioșilor prezenți.