Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hirotonie la Mănăstirea Sfintei Cruci, Oradea

Hirotonie la Mănăstirea Sfintei Cruci, Oradea

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 20 Ianuarie 2026

În a 29‑a Duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, 18 ianuarie, la pomenirea Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea.

După lectura evanghelică a vindecării celor zece leproși (Luca 17, 12‑19), Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța recunoștinței ca lucrare lăuntrică a inimii, prin care omul se oprește din alergarea sa grăbită după drepturi și împliniri, se întoarce cu fața spre Dumnezeu și învață să citească fiecare vindecare, fiecare încercare și fiecare zi ca pe un dar care cere răspuns, nu revendicare: „Noi toți suntem datori cu recunoștință față de Atotputernicul și Preamilostivul Dumnezeu. Numai că nu conștientizăm lucrul acesta. La fel ca și cei nouă leproși vindecați, care au uitat să dea mărire lui Dumnezeu și să‑I mulțumească, să‑și arate recunoștința. Unul singur face aceasta, care nu era din neamul ales. (...) Nu arătăm recunoștință lui Dumnezeu pentru că socotim că le merităm pe toate!” Ierarhul a mai arătat că oamenii trebuie să Îi mulţumească zilnic lui Dumnezeu prin rugăciune.

La dumnezeiasca slujbă, Preasfinţitul Părinte Sofronie l-a hirotonit diacon pe teologul Flaviu‑Marius Fraiu, pe seama bisericii Parohiei Șebiș, Protopopiatul Beiuș.

Arhim. Atanasie Paleu, duhovnicul Mănăstirii Sfintei Cruci, a mulțumit ierarhului Oradiei pentru binecuvântarea arhierească și pentru cuvântul ziditor de suflet, oferite în dar obștii așezământului monahal și credincioșilor prezenți.

 

Citeşte mai multe despre:   hirotonie  -   Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea  -   PS Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri