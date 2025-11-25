Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hirotonii la Catedrala Mitropolitană din Craiova

Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 25 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, a săvârşit duminică, 23 noiembrie, în Duminica a 26‑a după Rusalii, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, Sfânta Liturghie.

În cadrul sfintei slujbe, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Dumitru Radu Octavian, pe seama Parohiei Ștefănești, Protopopiatul Târgu Cărbunești, judeţul Gorj, şi întru preot pe diaconul Alexandru Gabriel Cornescu, pe seama Parohiei Padea, Protopopiatul Craiova Sud, judeţul Dolj.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a explicat pericopa evanghelică a duminicii, despre bogatul căruia i‑a rodit țarina (Luca 12, 16‑21): „Sfânta Evanghelie de astăzi ne învață că, după ce omul primește daruri de la Creatorul cerului și al pământului, este dator să le folosească cu înțelepciune și cu responsabilitate. Mântuitorul Iisus Hristos arată că atunci când avem bogății și suntem îndestulați, nu trebuie să uităm de sufletul nostru și de Împărăția lui Dumnezeu, căci «viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale» (Luca 12, 15). Bogatul din pericopa evanghelică, văzând că i‑a rodit țarina peste măsură, nu s‑a mai gândit la milostenie și la recunoștință față de Dumnezeu, ci doar la el însuși. A zis: «Voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi, și voi strânge acolo toate roadele mele» (Luca 12, 18). După ce a făcut acest plan, a început să vorbească sufletului său cu o falsă liniște: «Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește‑te, mănâncă, bea și te veselește!»”

 

