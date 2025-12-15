Hirotonii la o biserică din orașul Țăndărei

Data: 15 Decembrie 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a adus duminică, 14 decembrie, bucurie duhovnicească credincioșilor Parohiei „Sfântul Ierarh Spiridon” din orașul Țăndărei, județul Ialomița. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori, din care au făcut parte părintele arhim. Rafail Mâț, vicar eparhial; părinți consilieri eparhiali; părintele paroh Marian Pătărlăgeanu, protopop de Fetești, și alți clerici, conform sfesc.ro. La slujbă a cântat Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul i‑a hirotonit întru preot pe diaconul Ion Turcu, pe seama Parohiei Crăsani, județul Ialomița, și întru diacon pe teologul Daniel Ionuț Vișan.

Elevii Școlii Nr. 2 „Spiru Haret” din Țăndărei, coordonați de Denisa Aurora Alecu, profesoară de religie, și Lizica Udrea, profesoară de limba română, au susținut un concert de colinde, apreciat de către credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie. Preasfinția Sa a dăruit tuturor copiilor care s‑au împărtășit câte o cruciuliță.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a explicat pericopa evanghelică despre cei chemați la masa cinei și despre pedeapsa cu care Dumnezeu îi ceartă pe cei care nu ascultă chemarea Lui.

Colecta destinată persoanelor aflate în dificultate a continuat, credincioșii prezenți oferind darul lor, suma de 2.694 de lei, folosită de parohie pentru ajutorarea celor în nevoie.