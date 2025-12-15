Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hirotonii la o biserică din orașul Țăndărei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 15 Decembrie 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a adus duminică, 14 decembrie, bucurie duhovnicească credincioșilor Parohiei „Sfântul Ierarh Spiridon” din orașul Țăndărei, județul Ialomița. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori, din care au făcut parte părintele arhim. Rafail Mâț, vicar eparhial; părinți consilieri eparhiali; părintele paroh Marian Pătărlăgeanu, protopop de Fetești, și alți clerici, conform sfesc.ro. La slujbă a cântat Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul i‑a hirotonit întru preot pe diaconul Ion Turcu, pe seama Parohiei Crăsani, județul Ialomița, și întru diacon pe teologul Daniel Ionuț Vișan.

Elevii Școlii Nr. 2 „Spiru Haret” din Țăndărei, coordonați de Denisa Aurora Alecu, profesoară de religie, și Lizica Udrea, profesoară de limba română, au susținut un concert de colinde, apreciat de către credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie. Preasfinția Sa a dăruit tuturor copiilor care s‑au împărtășit câte o cruciuliță.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a explicat pericopa evanghelică despre cei chemați la masa cinei și despre pedeapsa cu care Dumnezeu îi ceartă pe cei care nu ascultă chemarea Lui.

Colecta destinată persoanelor aflate în dificultate a continuat, credincioșii prezenți oferind darul lor, suma de 2.694 de lei, folosită de parohie pentru ajutorarea celor în nevoie.

 

Citeşte mai multe despre:   hirotonie  -   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
