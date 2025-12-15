Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popasuri de rugăciune la parohii din Curbura Carpaților

Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 15 Decembrie 2025

În Duminica a 28‑a după Rusalii (a Sfinților strămoși după trup ai Domnului), 14 decembrie, credincioșii Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, s‑au rugat împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, care a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială aflată sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Din soborul slujitor au făcut parte șapte clerici: pr. Mădălin‑Marius Alexe, consilier eparhial; pr. Cristian Asănache, protopop al Protoieriei Râmnicu Sărat; pr. paroh Valentin Puiu; pr. Gianin‑Cristian Oprea, paroh al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Râmnicu Sărat; pr. pensionar Aurel Manea; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion.

În omilia duminicală, ierarhul a explicat înțelesurile Pildei celor poftiți la cină (Luca 14, 16‑24), evidențiind chemarea universală a lui Dumnezeu la comuniune și responsabilitatea fiecărui creștin de a răspunde acestei invitații.

Părintele paroh Valentin Puiu i‑a mulțumit ierarhului pentru bucuria adusă enoriașilor prin slujirea arhierească și i‑a dăruit o icoană a Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei.

Vineri, 12 decembrie, Sfânta Liturghie prilejuită de hramul bisericii Parohiei „Sfântul Spiridon” din Focșani, județul Vrancea, a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian. Împreună cu chiriarhul au slujit șapte clerici: pr. Oscar Frunză, protopop al Protoieriei Focșani II; pr. Adrian Papuc, secretar al aceleiași protoierii; pr. paroh Daniel Rebega; pr. Ioan Ploscaru, paroh al Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani; pr. pensionar Toader Rebega; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion.

În predica adresată celor prezenți, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a menționat că Sfântul Ierarh Spiridon, asemenea Sfântului Nicolae, nu a avut o formare academică, însă a trăit profund Evanghelia și a devenit un adevărat teolog prin rugăciune, viață curată și împlinirea poruncilor lui Hristos. I‑a îndemnat pe credincioși să își poarte cu răbdare crucea vieții și să se pregătească duhovnicește pentru apropiatul praznic al Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

La final a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș, trecuți la Domnul.

 

