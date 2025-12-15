Popasuri de rugăciune la parohii din Curbura Carpaților

În Duminica a 28‑a după Rusalii (a Sfinților strămoși după trup ai Domnului), 14 decembrie, credincioșii Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, s‑au rugat împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, care a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială aflată sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Din soborul slujitor au făcut parte șapte clerici: pr. Mădălin‑Marius Alexe, consilier eparhial; pr. Cristian Asănache, protopop al Protoieriei Râmnicu Sărat; pr. paroh Valentin Puiu; pr. Gianin‑Cristian Oprea, paroh al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Râmnicu Sărat; pr. pensionar Aurel Manea; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion.

În omilia duminicală, ierarhul a explicat înțelesurile Pildei celor poftiți la cină (Luca 14, 16‑24), evidențiind chemarea universală a lui Dumnezeu la comuniune și responsabilitatea fiecărui creștin de a răspunde acestei invitații.

Părintele paroh Valentin Puiu i‑a mulțumit ierarhului pentru bucuria adusă enoriașilor prin slujirea arhierească și i‑a dăruit o icoană a Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei.

Vineri, 12 decembrie, Sfânta Liturghie prilejuită de hramul bisericii Parohiei „Sfântul Spiridon” din Focșani, județul Vrancea, a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian. Împreună cu chiriarhul au slujit șapte clerici: pr. Oscar Frunză, protopop al Protoieriei Focșani II; pr. Adrian Papuc, secretar al aceleiași protoierii; pr. paroh Daniel Rebega; pr. Ioan Ploscaru, paroh al Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani; pr. pensionar Toader Rebega; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion.

În predica adresată celor prezenți, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a menționat că Sfântul Ierarh Spiridon, asemenea Sfântului Nicolae, nu a avut o formare academică, însă a trăit profund Evanghelia și a devenit un adevărat teolog prin rugăciune, viață curată și împlinirea poruncilor lui Hristos. I‑a îndemnat pe credincioși să își poarte cu răbdare crucea vieții și să se pregătească duhovnicește pentru apropiatul praznic al Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

La final a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș, trecuți la Domnul.