Sfințire de troiță în Parohia Mihai Bravu din Episcopia Tulcii
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat duminică, 14 decembrie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Proroc Ilie” din Parohia Mihai Bravu, Protoieria Babadag, județul Tulcea, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, din care a făcut parte și preotul paroh Chivu Petrică. În cuvântul de învățătură, Preasfinţia Sa a vorbit despre pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului, tâlcuind și Pilda celor poftiți la cină. În cadrul slujbei au fost pomeniţi ctitorii şi binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul. Cu prilejul vizitei arhierești, Preafinția Sa a sfințit și o nouă troiță construită în parohie. Biserica „Sfântul Proroc Ilie” din localitatea Mihai Bravu a fost construită în perioada 1913-1922.