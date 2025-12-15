Prăznuiri liturgice și concert de colinde în județul Argeș

Data: 15 Decembrie 2025

Credincioșii argeșeni au participat de curând la prăznuiri duhovnicești la o biserică de parohie și la un așezământ monahal unde a slujit Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, și au fost introduși în atmosfera Crăciunului printr‑un concert de colinde la Mioveni.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat duminică, 14 decembrie, Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Glavacioc, județul Argeș, ctitorie a domnitorului Vlad al IV‑lea Călugărul, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a vorbit credincioșilor despre istoria așezământului și despre lucrările făcute aici de‑a lungul timpului,

La Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul Mioveni, județul Argeș, a avut loc sâmbătă, 13 decembrie, Concertul caritabil de colinde „Dar din dar”, ediția a treia, organizat de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic. Evenimentul a reunit numeroși credincioși din Mioveni și din localitățile învecinate, care au venit să se bucure de colindele tradiționale românești și de atmosfera duhovnicească specifică perioadei Nașterii Domnului.

Au susținut momente muzicale Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale din București, Corala bărbătească a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Corul de copii „Glasul Arhanghelului”, precum și Corul Colegiului Național „I.C. Brătianu” din municipiul Pitești. Concertul a avut un caracter filantropic. Credincioșii au fost invitați să doneze pentru reabilitarea unei secții din cadrul Spitalului Județean Argeș.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a oferit fiecărui dirijor un document de cinstire, însoțit de un dar de carte, ca semn de apreciere pentru contribuția adusă la reușita evenimentului.

Parohia Prundu I din municipiul Piteşti, județul Argeș, ocrotită de Sfântul Ierarh Spiridon, a îmbrăcat vineri, 12 decembrie, haine de sărbătoare. Credincioșii din această zonă a orașului au venit să aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru mijlocirea patronului spiritual, care ocrotește biserica așezată la intrarea în oraș de 147 de ani. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie, precum şi slujba Parastasului pentru ctitorii, preoții şi binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul. La final, preoții slujitori împreună cu membrii Consiliului parohial au oferit credincioșilor pachete cu alimente.