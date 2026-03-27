Hram la Biserica „Buna Vestire” din Deva

Un articol de: Cătălin Ungureanu - 27 Martie 2026

În ziua praznicului Bunei Vestiri, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Buna Vestire” din Deva, împreună cu soborul de preoți și diaconi.
În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că sărbătoarea Bunei Vestiri amintește momentul esențial din planul de mântuire al omului pe care Dumnezeul l-a pregătit încă de la căderea protopărinților Adam și Eva în neascultare. Dumnezeu avea să împlinească acest plan, însă nu fără participarea omului, ci atunci când Fecioara Maria, chipul vredniciei omului, s-a născut pe pământ și s-a pus în mod desăvârșit la dispoziția lui Dumnezeu. De asemenea, dintre virtuțile Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a amintit smerenia și discreția, virtuți care i-au caracterizat întreaga viață. 

 

