Hram la Mănăstirea Prislop

În ziua pomenirii Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, vineri, 8 mai, la Mănăstirea Prislop a fost sărbătorit hramul de primăvară. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Episcop Daniil Stoenescu, împreună cu soborul de preoți și diaconi, la Altarul de vară al așezământului monahal. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de monahii al mănăstirii.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Daniil a vorbit despre adevărata închinare adusă lui Dumnezeu, „în Duh și Adevăr” (Ioan 4, 23‑24), pe care Însuși Hristos Domnul ne‑a învățat‑o și pe care fiecare creștin trebuie să exerseze în orice loc și în orice timp, în toată vremea vieții. Preasfințitul Părinte Daniil a explicat că cinstirea sfinților nu se oprește la ei, ci merge mai departe și face trimitere și îndemn la închinarea adusă lui Dumnezeu.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a vorbit despre Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ca „Apostol al Iubirii” întrucât a fost ucenicul cel iubit al lui Iisus, cel care a stat la pieptul Mântuitorului la Cina cea de Taină și singurul Apostol care a rămas lângă cruce până la sfârșit. Făcând referire la virtutea iubirii, ierarhul a arătat că toate faptele bune prin care căutăm să agonisim Duhul lui Dumnezeu în noi, asemenea sfinților, trebuie săvârșite sub semnul iubirii, deoarece fără iubire nu ne putem apropia de Dumnezeu.

Arhipăstorul hunedorean a oferit Ordinul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” maicii starețe Veniamina Lazăr ca semn de apreciere și recunoștință pentru frumoasa activitate care se împlinește la așezământul monahal de la Prislop.

După Sfânta Liturghie, soborul slujitor a mers în procesiune la mormântul Sfântului Arsenie, unde s‑a intonat troparul sfântului și sfințiții slujitori s‑au închinat la crucea mormântului Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.