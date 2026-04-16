Hramul Catedralei Episcopale din Oradea

Hramul Catedralei Episcopale din Oradea

Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 16 Aprilie 2026

Credincioșii orădeni s-au adunat, ca în fiecare an, în jurul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” pentru a primi bucuria praznicului Învierii, zi în care a fost sărbătorit hramul sfântului lăcaș.

Slujba Învierii a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei cu Soare, înaintea miilor de credincioși care au umplut Piața Mihai Viteazul din fața sfântului lăcaș. În dimineața Duminicii praznicului Învierii, ierarhul a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie şi a rostit cuvântul de învăţătură.

„Bucurați-vă și nu vă temeți! Bucurați-vă, că Hristos a înviat! Nu vă temeți, fiindcă moartea a fost biruită! (…) Dar ne spune Mântuitorul, cum le-a spus și mironosițelor, după Învierea Sa: Nu vă temeți! Nu trebuie să ne temem de răutățile din lume. Ele există pentru că nu toată lumea primește darul credinței”, a subliniat ierarhul.

Credincioșii au primit, după obicei, Sfintele Paști pregătite cu grijă de ostenitorii Catedralei, ducând în casele lor nu doar un semn al Învierii Domnului, ci și o prelungire a comuniunii liturgice.

În cea de a doua zi a praznicului împărătesc al Învierii Domnului Iisus Hristos, luni, 13 aprilie, comunitatea euharistică a credincioșilor din Parohia Oradea-Mihai Eminescu l-a avut în mijlocul ei pe Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie, care liturghisit cu ocazia hramului lăcaşului de cult şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

 

