Hramul Catedralei istorice din Curtea de Argeș

Data: 18 August 2025

Praznicul Adormirii Maicii Domnului a fost și hramul Catedralei istorice din municipiul Curtea de Argeș. Deoarece acest monument istoric se află în prezent într‑un amplu proces de restaurare, Sfânta Liturghie a fost oficiată vineri, 15 august, de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, pe esplanada noii Catedrale Arhiepiscopale. Cu această ocazie, pelerini veniți din toată țara s-au închinat la racla care adăpostește moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii acestui important monument istoric - emblematic pentru toți turiștii care vizitează România.

Chiriarhul a vorbit celor prezenți despre evlavia pe care românii o au pentru Maica Domnului, amintind că personal a simțit permanent ajutorul Sfintei Fecioare Maria în toate momentele dificile pe care le‑a trăit.

Piatra de temelie la vechea Catedrală Arhiepiscopală din Curtea de Argeş a fost pusă în anul 1512. Între anii 1875 și 1886 a fost refăcută în forma care a dăinuit până în prezent, regele Carol I angajându‑l pe celebrul arhitect francez, André Lecomte du Noüy, pentru proiectul refacerii lăcaşului. În anul 2009, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a dăruit bisericii cel de‑al doilea hram închinat ctitorului ei, Sfântul Neagoe Vodă Basarab. În acest an au început lucrările de restaurare a Catedralei Arhiepiscopale „Adormirea Maicii Domnului” din ansamblul Mănăstirii Curtea de Argeș, cu fonduri provenite de la Comisia Europeană, prin programul Regio Sud‑Muntenia 2021‑2027. Valoarea totală a proiectului este de 6.998.810,76 euro, din care: finanțare nerambursabilă - 6.818.050,84 euro; bugetul UE - 5.795.343,21 euro; bugetul național - 1.022.707,63 euro; contribuția beneficiarului - 180.759,92 euro. Perioada de implementare este de 42 de luni de la data semnării contractului de finanțare, între 17.11.2024 și 14.05.2028, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.