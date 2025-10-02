Hramul de toamnă al Catedralei Episcopale din Slobozia

Catedrala Episcopală din Slobozia și‑a sărbătorit miercuri, 1 octombrie 2025, hramul de toamnă închinat Acoperământului Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte: părintele arhimandrit Rafail Mîț, vicar eparhial, preoții consilieri eparhiali, precum și alți slujitori.

Preasfințitul Părinte Vincențiu le‑a vorbit credincioșilor prezenți despre însemnătatea sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului, ocrotitoarea și Maica noastră a tuturor, pururi rugătoare pentru toți creștinii. În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe arhidiaconul Iulian Turtoi, pe seama Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia. De asemenea, Preasfințitul Părinte Vincențiu a acordat distincții slujitorilor Catedralei Episcopale: părintele Gabriel Ștefăniță Ștefan a fost hirotesit iconom stavrofor, iar diaconii Georgian Lucian Ștefan și Vasile Alin Badea - arhidiaconi, cu dreptul de a purta „Crucea Sloboziei”, se arată pe site‑ul sfesc.ro.

La final, Preasfințitul Părinte Vincențiu a oficiat slujba de pomenire pentru ctitorii catedralei și pentru vrednicul de pomenire Mitropolit Nestor Vornicescu, la 98 de ani de la naștere și la 25 de ani de la trecerea sa la Domnul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, dirijat de către părintele profesor Alexandru Daniel Vasile.