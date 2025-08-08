Hramul de vară al Parohiei „Învierea Domnului” din Bacău

Data: 08 August 2025

În ziua de sărbătoare închinată de Sfânta Biserică Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Parohia „Învierea Domnului” din municipiul Bacău, în contextul serbării hramului de vară al acestei comunități ecleziastice. Din soborul slujitorilor au făcut parte preoți din Administrația eparhială, dar și preoți de la parohiile din municipiul Bacău, coordonați de preotul Eugen Ciprian Ciuche, protopop al Protopopiatului Bacău.

Credincioșii băcăuani au trăit bucuria comuniunii liturgice cu prilejul hramului de vară al Parohiei „Învierea Domnului”, având în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Sub privirea blândă a Maicii Domnului din icoana făcătoare de minuni adusă de la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”‑Giurgeni pentru a împlini acest moment de har, preoții și credincioșii prezenți s‑au regăsit în rugăciune într‑o zi de sărbătoare care invită la renaștere duhovnicească și împărtășire din har și lumină.

După citirea pasajului evanghelic (Matei 17, 1‑9), cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor și preoților prezenți de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, care a vorbit despre revelarea Preasfintei Treimi pe Muntele Taborului și despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, așa cum este relatată de Sfintele Scripturi și cum este zugrăvită iconografic: „Hristos este o axă tridimensională pentru faptul că El Se urcă pe Tabor cu cei trei Apostoli, vorbește cu cei doi corifei ai Vechiului Testament și apoi vorbește cu Tatăl pe Care nu L‑a părăsit niciodată, deși S‑a întrupat, chip de rob luând, făcându‑se asemenea nouă afară de păcat, cum precizează Sfântul Apostol Pavel (Filipeni 2, 7). Această triadă trebuie să ne lumineze și noi să credem în ea pentru că este Domnul Dumnezeul nostru. Această triadă S‑a arătat pe malul Iordanului, la începutul activității publice de predicare a Evangheliei. Pe Muntele Taborului, Iisus era cu Sfinții Apostoli Petru, Iacov și Ioan. Domnul Iisus S‑a depărtat de ei pentru a Se ruga, iar Apostolii au stat la o oarecare distanță. În timp ce Se ruga, Sfinții Apostoli i‑au văzut pe profetul Ilie și pe profetul Moise care vorbeau cu Iisus despre pătimirile Sale, așa cum relatează tradiția Bisericii. Fața Lui strălucea ca soarele, iar hainele Lui se făcuseră albe ca lumina, așa cum Îl vedem în icoana Schimbării la Față”.

Tot acum, părintele secretar eparhial Ciprian Ioan Ignat a dat citire poemului Triada și Lumina necreată, alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim pentru această sărbătoare.

La final, preotul paroh Ionuț Avram a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim în numele preoților acestui Sfânt Altar, al membrilor Consiliului parohial și al enoriașilor, pentru faptul că a venit în mijlocul comunității parohiale la acest ceas de sărbătoare, când este serbat hramul paraclisului parohial, aflat la demisolul Bisericii „Învierea Domnului”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Grupul „Gheorghe Pelerinul” din Piatra‑Neamț.