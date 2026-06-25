Hramul istoric al Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bacău

Miercuri, 24 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul" din Bacău cu prilejul hramului istoric al sfântului lăcaș.

În perioada 22-24 iunie, au avut loc „Zilele Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul - de Sânziene”, moment încununat de Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Cu acest prilej, Arhipăstorul Romanului și Bacăului a prezentat importanța sărbătorii și a participării credincioșilor la viața liturgică a bisericii: „Sfântul Ioan Botezătorul este un înaintemergător al credinței și al faptei, mergând înaintea umanității și sprijinind-o pe legea morală. În Împărăția lui Dumnezeu egoismul nu are loc, ci doar cuvântul care zidește și nu poate fi măsurat în lumea aceasta. Cea mai profundă idee pe care o scoatem din viața Sfântului Ioan este asumarea planului lui Dumnezeu și împlinirea acestuia cu smerenie”.

La acest moment, au fost înălțate rugăciuni pentru absolvenții clasei a VIII-a, care săptămâna aceasta susțin probele scrise la Evaluarea Națională, dar și pentru studenții aflați în sesiune. În urma citirii pericopei evanghelice, cuvântul de învățătură a fost rostit de către pr. Constantin Tomozei, protoiereu emerit al Protopopiatului Bacău: „Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut ca rod al rugăciunii părinților săi, care nu au avut copii în tinerețile lor. Astfel, părinții Sfântului Ioan Botezătorul își doreau un prunc și primesc bucuria vestirii zămislirii de la Arhanghelul Gavriil. Sfânta Scriptură ne relatează faptul că pruncul Ioan a săltat în pântece la întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, el fiind cel care a pregătit calea Domnului pentru propovăduirea cuvântului Evangheliei. A trăit în post și rugăciune, fiind un adevărat chip al smereniei".

La final, pr. Marius Popescu, parohul bisericii, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru binecuvântare, subliniind bucuria pe care comunitatea parohială o manifestă la acest moment de sărbătoare.