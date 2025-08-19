Hramul Mănăstirii Brâncoveni din județul Olt

Data: 19 August 2025

Mănăstirea Brâncoveni din județul Olt și‑a serbat hramul sâmbătă, 16 august, când Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcop‑vicar al Mitropoliei de Ruse din Biserica Ortodoxă a Bulgariei, conform episcopiaslatinei.ro.

Prăznuirea Sfinților Martiri Brâncoveni a fost un important popas duhovnicesc pentru Mănăstirea Brâncoveni, dar și pentru întreaga Episcopie a Slatinei și Romanaților, întrucât și‑au cinstit ocrotitorii.

La slujbă a participat un sobor numeros de preoți, iar răspunsurile liturgice au fost date de Corul psaltic de maici al Mănăstirii Brâncoveni. În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Sebastian l‑a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Marian‑Bogdan Iacobescu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Macarie care a prezentat personalitatea puternică a marelui domnitor Constantin Brâncoveanu, despre care a rostit: „Avem o persoană politică care s‑a îngrijit de compatrioții săi, s‑a îngrijit organizând, în primul rând, școala, tipărirea de cărți, și nu oricare cărți, ci Sfânta Scriptură, și volume de folos bisericesc și duhovnicesc. A construit biserici. El a avut grijă nu de o conducere politică, ci a avut mai ales o grijă spirituală, grijă culturală, ceea ce îl face un om patriot. Se spune în viața sfântului că el nu s‑a îndepărtat de credință. A spus: nu mai am ce pierde, trebuie să‑mi păstrez cel puțin credința în care m‑am născut”.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Sebastian a oferit credincioșilor câteva sfaturi, amintind și de pregătirea duhovnicească a Maicii Domnului înainte de a se muta din viața pământească la cea cerească.