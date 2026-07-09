Hramul Mănăstirii Capidava

Biserica noastră i‑a pomenit miercuri, 8 iulie, pe Sfinții Mucenici Epictet preotul și Astion monahul. Originari din Asia Mică, cei doi sfinți s‑au stabilit în zona Dobrogei de astăzi și au propovăduit Evanghelia, cu prețul vieții lor, la sfârșitul secolului al III-lea. Sub ocrotirea celor doi martiri ai lui Hristos se află și Mănăstirea Capidava din județul Constanța, unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Obștea Mănăstirii Capidava și pelerinii care au participat la Sfânta Liturghie de hram au primit binecuvântare arhierească. În cuvântul de învățătură rostit, Arhiepiscopul Tomisului a evocat aspecte istorice din viața celor doi sfinți mucenici și a evidențiat experiența convertirii la creștinism a viitorului monah Astion: „Această sărbătoare este atât de luminoasă pentru noi toți, pentru că Dumnezeu a îngăduit să vină din Răsărit doi sfinți atât de străluciți care căutau pacea și liniștea pe care le‑au găsit aici, în țara sciților. Sfântul Epictet era un preot care îl iubea mult pe Hristos, slujea mereu, iar ucenicii veneau la el pe ascuns, pentru că era prigoană. Pe acolo au trecut și niște tineri care erau curioși ce se află în acea catacombă, în acel loc de slujire. Unul dintre ei a stat mai mult în fața acelui lăcaș ascuns, iar preotul Epictet i‑a ieșit în cale și l‑a întrebat cine este și de unde provine. Când tânărul i‑a zis că părinții îl iubesc mult și îl au ca pe un mărgăritar și îl privesc cu multă bucurie și dragoste, preotul Epictet i‑a spus: «Dumnezeu este adevăratul tău Părinte și Maica Domnului este mama ta. De aceea, eu îți voi descoperi această taină și, de o vei primi, fericit vei fi». Iar acesta l‑a ascultat și a început să creadă în Hristos”.

Credincioșii s‑au putut închina înaintea raclelor ce adăpostesc fragmente din moaștele Sfinților Mucenici Epictet și Astion și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, aduse, cu prilejul hramului așezământului monahal, de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Mănăstirea Capidava a fost înființată în anul 2007, a transmis TRINITAS TV.