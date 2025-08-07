Hramul Mănăstirii Cernica de lângă București

Mănăstirea Cernica și‑a sărbătorit miercuri, 6 august, hramul istoric al bisericii centrale, închinat Schimbării la Față a Domnului, ctitorită de Sfântul Ierarh Calinic, informează basilica.ro. Cu această ocazie, numeroși credincioși s‑au adunat pentru a participa la Sfânta Liturghie și a aduce cinstire Mântuitorului Hristos, Cel Care S‑a schimbat la față pe Muntele Taborului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor sub protia părintelui arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mănăstirii.

În cuvântul de învățătură, proinstarețul așezământului monahal, părintele arhimandrit Maxim Bădoiu, a reflectat asupra semnificației teologice și duhovnicești a marii sărbători: „Minunea Schimbării la Față este o dovadă a iubirii nemărginite pe care Mântuitorul o are față de om. Este o lumină dumnezeiască pe care El o împărtășește celor ce Îl urmează cu credință și curăție. Prezența pe Tabor simboliza legătura strânsă dintre Moise și Legea cea Nouă, adusă lumii de Însuși Domnul Hristos”. Părintele arhimandrit a îndemnat la o schimbare sinceră a vieții noastre, nu doar exterioară, ci și lăuntrică.

Sărbătoarea de la Cernica a avut o semnificație deosebită anul acesta, întrucât se împlinesc 20 de ani de la canonizarea Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic.

La finalul Sfintei Liturghii, potrivit tradiției și rânduielii liturgice, au fost binecuvântați strugurii și fagurii de miere, semn al recunoștinței pentru roadele pământului și începutul binecuvântat al gustării acestora în postul Adormirii Maicii Domnului.