Hramul Mănăstirii „Maica Domnului Prodromița” din Comandău

Mănăstirea „Maica Domnului Prodromița” din localitatea Comandău, județul Covasna, și-a sărbătorit hramul, duminică, 12 iulie, prilej de bucurie duhovnicească și de comuniune în rugăciune pentru obștea monahală și pentru numeroșii credincioși veniți din împrejurimi.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, iar cei care s-au pregătit prin post, rugăciune și spovedanie s-au împărtășit cu Sfintele Taine, întărindu-se sufletește prin primirea Trupului și Sângelui Mântuitorului Hristos.

În semn de prețuire pentru slujirea jertfelnică, statornicia și grija părintească purtată față de obștea monahală și față de pelerinii care pășesc pragul mănăstirii, Preasfințitul Părinte Andrei a acordat maicii starețe Valentina Cernea rangul de stavroforă.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre icoana nefăcută de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița, cinstită în ziua de 12 iulie de Biserica Ortodoxă Română, amintind împrejurările minunate în care aceasta a fost dăruită Schitului Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos. Icoana a fost încredințată spre pictare artistului ieșean Iordache Nicolau, căruia i s-a cerut să lucreze în post și rugăciune, citind permanent Acatistul și Paraclisul Maicii Domnului.

„Două zile s-a străduit să picteze chipurile Maicii Domnului și Pruncului, însă ceea ce lucra ziua se ștergea în timpul nopții. În a treia zi a găsit icoana cu fețele zugrăvite în chip minunat, fără mână omenească”, a spus ierarhul, subliniind că icoana este, din anul 1863 și până astăzi, izvor de nenumărate minuni pentru cei care se roagă cu credință.