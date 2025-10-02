Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul metocului chiriarhal de la Valea Budului

Data: 02 Octombrie 2025

Miercuri, 1 octombrie 2025, obștea monahală și credincioșii din împrejurimile Bacăului au trăit momente de aleasă trăire duhovnicească la metocul chiriarhal de la Valea Budului, unde a fost prăznuit hramul „Acoperământul Maicii Domnului”.

Programul liturgic a început cu sfințirea apei și slujba Acatistului, urmată de întâmpinarea ierarhului. Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al aceleiași eparhii, din sobor făcând parte protoiereii de Bacău și Sascut.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul l-a hirotonit întru preot pe tânărul Ionuț‑Valentin Manea, pentru Parohia Scurta 1, cu hramul „Sfântul Nicolae”, Protopopiatul Sascut. De asemenea, Cosmin‑Alexandru Belciu a fost hirotonit diacon pe seama Mănăstirii Măgura Ocnei, Protopopiatul Onești.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre dragostea ocrotitoare a Maicii Domnului, subliniind importanța cinstirii pe care i‑o datorăm: „Această sărbătoare ne amintește și că Maica Domnului este Mama Bisericii și Maica noastră duhovnicească. Dacă Mântuitorul Hristos este Mirele Bisericii și Capul ei, atunci Maica Sa este Mama Bisericii și a fiecăruia dintre noi. Așa cum o mamă își îmbrățișează copilul, îi șterge lacrimile, îi împarte pâinea și îi alină durerile, tot astfel și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu împarte darurile sale tuturor celor care o cheamă cu credință.”

Un moment deosebit l‑a constituit aducerea spre închinare în perioada hramului a Icoanei Maicii Domnului „Ierusalimitissa”, de la Parohia Măgura 2, cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”. Aceasta este o copie a icoanei aflate în mormântul gol al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Ghetsimani, cunoscută ca făcătoare de minuni și apreciată ca fiind una dintre cele mai autentice reprezentări ale Maicii Domnului.

 

