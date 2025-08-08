Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul paraclisului Spitalului Municipal Arad

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 08 August 2025

În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, ocrotitoarea paraclisului spitalicesc din cadrul Spitalului Municipal Arad, credincioșii, pacienții și cadrele medicale au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, se arată pe site‑ul eparhiei, arhiepiscopiaaradului.ro. Ierarhul a asistat, împreună cu părinte Bogdan‑Gheorghe Noghiu, consilier eparhial, la Sfânta Liturghie săvârșită joi, 7 august, cu prilejul hramului.

Din sobor au făcut parte pr. Bogdan‑Ioan Tod, inspector eparhial și slujitor la Paraclisul „Sfântul Apostol Andrei” din incinta Clinicii Laser System Vladimirescu; pr. capelan Vlad Oneț, slujitor la Penitenciarul Arad și șef al Serviciului de educație din cadrul penitenciarului; pr. Ioan Stoica, slujitor la paraclisul eparhial „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din incinta Spitalului Județean Arad; pr. Constantinescu Radu, slujitor la paraclisul Spitalului Orășenesc; precum și preoții de caritate Denis Rus și Axinte Mureșan. Din sobor au mai făcut parte diaconii Marius Lascoiu Martin, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, și Ștefan‑Adelin Rusu.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat chipul Sfintei Cuvioase Teodora ca model de viață ascetică, chemând pe cei prezenți la „sihăstria lăuntrică”, acea lucrare interioară a inimii prin rugăciune, răbdare și nădejde în Dumnezeu, mai ales în momente de suferință și încercare, ne‑a transmis Andri‑Voicu Popa.

În ajunul hramului, 6 august, a fost săvârșită Vecernia cu Litia, urmată de Taina Sfântului Maslu. Răspunsurile la strană au fost oferite de către tinerii din cadrul Asociației Studenților Creștin‑Ortodocși Români - Filiala Arad (ASCOR ARAD).

 

