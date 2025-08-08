Hramul paraclisului Spitalului Municipal Arad

În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, ocrotitoarea paraclisului spitalicesc din cadrul Spitalului Municipal Arad, credincioșii, pacienții și cadrele medicale au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, se arată pe site‑ul eparhiei, arhiepiscopiaaradului.ro. Ierarhul a asistat, împreună cu părinte Bogdan‑Gheorghe Noghiu, consilier eparhial, la Sfânta Liturghie săvârșită joi, 7 august, cu prilejul hramului.

Din sobor au făcut parte pr. Bogdan‑Ioan Tod, inspector eparhial și slujitor la Paraclisul „Sfântul Apostol Andrei” din incinta Clinicii Laser System Vladimirescu; pr. capelan Vlad Oneț, slujitor la Penitenciarul Arad și șef al Serviciului de educație din cadrul penitenciarului; pr. Ioan Stoica, slujitor la paraclisul eparhial „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din incinta Spitalului Județean Arad; pr. Constantinescu Radu, slujitor la paraclisul Spitalului Orășenesc; precum și preoții de caritate Denis Rus și Axinte Mureșan. Din sobor au mai făcut parte diaconii Marius Lascoiu Martin, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, și Ștefan‑Adelin Rusu.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat chipul Sfintei Cuvioase Teodora ca model de viață ascetică, chemând pe cei prezenți la „sihăstria lăuntrică”, acea lucrare interioară a inimii prin rugăciune, răbdare și nădejde în Dumnezeu, mai ales în momente de suferință și încercare, ne‑a transmis Andri‑Voicu Popa.

În ajunul hramului, 6 august, a fost săvârșită Vecernia cu Litia, urmată de Taina Sfântului Maslu. Răspunsurile la strană au fost oferite de către tinerii din cadrul Asociației Studenților Creștin‑Ortodocși Români - Filiala Arad (ASCOR ARAD).