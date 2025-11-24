Hramul Parohiei „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Gherla

La praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, vineri, 21 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit în Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Gherla, cu prilejul hramului.

În biserica parohială, cunoscută și sub numele de „Catedrala din Gherla”, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat legătura dintre Intrarea în biserică a Maicii Domnului și începutul Postului Nașterii Domnului.

Ierarhul a arătat că, așa cum Maica Sfântă s‑a pregătit pentru venirea lui Hristos, tot astfel creștinii sunt chemați să‑și pregătească sufletele pentru marele praznic al Crăciunului.

„Maica Domnului intră în Templul din Ierusalim să se pregătească pentru Nașterea lui Hristos, iar noi intrăm în post să ne pregătim sufletele ca Domnul Hristos să se sălășluiască întru noi”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În continuare, Mitropolitul Clujului a subliniat că perioada Postului Crăciunului este un timp al curățirii sufletești și al faptelor bune, mijloace pe care Biserica le pune la îndemâna credincioșilor.

„Toți creștinii buni, în Postul Crăciunului, urmăresc aceste lucruri: să‑și curețe sufletele, să le facă mai bune, ca Domnul Hristos să poată veni acolo, în sufletele noastre. Mijloacele pe care ni le pune la îndemână Biserica le știți frățiile voastre: ori de câte ori simțim sufletul greu, ne spovedim, dar în mod special în posturile de peste an. În Postul Crăciunului se obișnuiește - pe bună dreptate - să punem în practică faptele milei creștine. De aceea și Sfântul Sinod a transmis o pastorală, pentru a se organiza o colectă menită să‑i ajute pe cei necăjiți. În Postul Crăciunului, în mod deosebit, ne aducem aminte de cei săraci, de cei necăjiți, de cei amărâți; ne spovedim, repetăm colindele împreună cu copiii noștri și astfel transmitem mai departe steagul. Nu rămâne credința numai la noi, ci o transmitem și copiilor noștri”, a subliniat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de Călin Boca.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit diacon pe teologul Alin‑Ardelean Mariș, ce urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Căpușu Mare, Protopopiatul Huedin.

La finalul slujbei, pr. paroh Vasile Ciciovan a mulțumit ierarhului şi i‑a oferit în dar o icoană cu Maica Domnului. Pentru activitatea desfășurată în cei 12 ani de slujire sacerdotală, Mitropolitul Andrei l‑a hirotesit iconom‑stavrofor pe preotul Fabian Seiche, slujitor în cadrul bisericii Parohiei Gherla I.