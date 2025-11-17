Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Parohiei Șerban Vodă din București

Hramul Parohiei Șerban Vodă din București

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Eduard Murariu - 17 Noiembrie 2025

Numeroși credincioși din Capitală au participat sâmbătă, 15 noiembrie, la cel de-al treilea hram al Parohiei Șerban Vodă din sectorul 4, „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț”. Au avut ocazia să se închine și la un fragment din moaștele sfântului, aflat în patrimoniul sacru al parohiei bucureștene. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de clerici, sub protia părintelui arhim. Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Părintele arhim. Policarp le-a vorbit credincioșilor adunați despre sfințenie, „care este chemarea și șansa noastră unică în această existență pământească de a trăi desăvârșit credința în Hristos Domnul, Cel care ne dă mult ajutor și multă putere în ascultarea și urmarea Sa”. De asemenea, părintele a evidențiat că Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț „este un exemplu de om sfânt, îndumnezeit, care L-a mărturisit pe Hristos Domnul prin faptele sale pline de iubire și, mai ales, prin cuvântul rostit și prin cel scris. Se cunoaște marea lucrare de traducere și multiplicare a textelor patristice isihaste inițiată de Sfântul Cuvios Paisie, care a avut și un număr mare de ucenici cărturari isihaști foarte învățați. Ei au preluat această misiune de a traduce și tipări cuvântul care zidește și mântuiește sufletul. Culegerea acestor texte filocalice, isihaste s-a numit Filocalia, «iubirea de frumos», frumosul divin”.

Importanța lucrării de reînnoire isihastă a Sfântului Paisie a fost creionată și de părintele Adrian Chiriță, parohul sfântului lăcaș: „Sfântul Preacuvios Părinte Paisie de la Neamț face parte din panteonul cultural românesc și, îndrăznesc să spun, european și universal, pentru că a actualizat duhul de trăire duhovnicească isihast propus de Sfântul Grigorie Palama în secolul XIV, care l-a preluat și l-a fundamentat dogmatic”.

Biserica Parohiei Șerban Vodă mai are și hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț” fiind cel de-al treilea.

 

Citeşte mai multe despre:   Biserica Şerban Vodă  -   hram
