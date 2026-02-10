Hramul Parohiei „Sfântul Haralambie” din Iași

Parohia „Sfântul Haralambie” din Iași și‑a cinstit astăzi, 10 februarie, ocrotitorul spiritual prin săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, în prezența unui număr mare de credincioși.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, înconjurat de un sobor de clerici români și străini, veniți din mai multe țări, care au slujit împreună cu preoții parohiei.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat faptul că sfinții ne sunt modele de credință și curaj: „Pentru noi, sfinții rămân modele de urmat sau făclii care ne luminează calea. Ei ne arată cum să mergem și noi pentru a moșteni viața veșnică. Sfinții au fost și ei oameni asemenea nouă; s‑au luptat cu patimile, așa cum ne luptăm și noi, însă au fost oameni care, pe drumul vieții lor, au înțeles că timpul ce ne este dat este rânduit pentru a ne pregăti pentru viața veșnică.

Ei sunt cei care, la un moment dat, au conștientizat că această viață trecătoare este un timp de pregătire pentru veșnicie, pentru fericirea cea fără de sfârșit. Sfinții ne arată că omul poate înainta duhovnicește, poate crește și poate ajunge la demnitatea sfințeniei. De aceea, așa cum au mărturisit și Părinții Bisericii, ei se află pe o treaptă duhovnicească superioară și sunt aproape de Dumnezeu.

Pentru acest motiv îi avem în calendarul nostru și îi invocăm în rugăciuni, fiindcă, așa cum știm din Scriptură, mult poate înaintea Domnului rugăciunea dreptului. Ei s‑au învrednicit de această stare de apropiere de Dumnezeu și, de aceea, pentru noi devin mijlocitori. Pe de o parte, sunt exemple de urmat, iar pe de altă parte, sunt mijlocitorii noștri”.

La slujbă au participat numeroși credincioși din municipiul Iași și din localitățile învecinate, care s‑au împărtășit din bucuria comuniunii liturgice prilejuite de hramul parohiei.

La final, părintele paroh Radu Brînză a adresat mulțumiri ierarhului, clericilor slujitori și tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a evenimentului: „Dacă ar fi să găsesc, în acest an, o anumită definiție a slujbei de la hramul nostru, pe aceasta aș numi‑o o slujbă a diversității în unitate, pentru că suntem adunați nu doar creștini din părțile Iașiului. M‑am bucurat să vă revăd pe mulți dintre dumneavoastră, pe care vă văd an de an venind să vă închinați Sfântului, dar și pentru că am avut binecuvântatul moment de a‑l avea împreună cu noi pe Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, însoțit de slujitorii de acolo: părintele consilier Dorian, părintele Constantin și părintele arhidiacon Mihail.

Alături de noi, cei de o parte și de alta a Prutului, l‑am avut și pe părintele Stephen, din California, SUA, care este deja unul de‑al nostru. De asemenea, am avut bucuria de a avea creștini veniți cu mult drag din Suedia, însoțiți de părintele Andrei.

Părintele Andrei este înfrățit cu parohia noastră și, de câțiva ani, colaborăm foarte frumos, rămânând, în urma eforturilor comune, roade de care oamenii se bucură. Cu această ocazie și îndemnați de frumusețea acestei colaborări, ne‑am înfrățit și cu Parohia Grinăuți din Episcopia de Bălți, unde părintele Constantin Turtureanu slujește ca preot paroh”.