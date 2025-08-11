Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Icoană celebră cinstită la Mănăstirea Iezer

Icoană celebră cinstită la Mănăstirea Iezer

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 11 August 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, 10 august, la Mănăstirea Iezer, județul Vâlcea, unde a fost cinstită Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Eleovrytissa, se arată pe site‑ul eparhiei, arhiepiscopiaramnicului.ro.

Înaltpreasfinția Sa a reliefat în cuvântul de învățătură că „în mijlocul furtunii, Mântuitorul Hristos S‑a descoperit ucenicilor, care erau înfricoșați de ceea ce credeau că este o nălucă, drept Cel care are putere asupra naturii, dar și Cel care ne împărtășește puterea de a birui valurile și încercările vieții, atunci când ținem mintea și privirea în permanență îndreptate către Dumnezeu”.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului  -   Manastirea Iezer
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri