Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț adusă spre închinare în Călărași

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Volna din municipiul Călărași. La slujbă au participat credincioși din municipiu, precum și reprezentanți ai autorităților locale, județene și centrale. Cu acest prilej, cei prezenți s‑au putut închina la Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, adusă în Episcopia Sloboziei și Călărașilor în perioada 4–9 septembrie. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit preot pe diaconul Alexandru George Ghencea, pe seama Parohiei Rovine din Protopopiatul Slobozia.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre însemnătatea praznicului Nașterii Maicii Domnului, despre cinstirea și slava cu care Bunul Dumnezeu a împodobit‑o în cer, despre slavoslovia veșnică cu care o laudă puterile cerești și despre slujbele și rugăciunile pe care i le aduc Fecioarei Maria toți fiii Bisericii lui Hristos aici, pe pământ, prin cuvinte alcătuite în cinstea ei de către sfinți imnografi.

La finalul slujbei, ierarhul a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și starețului Mănăstirii Neamț, arhimandritul Benedict Sauciuc, pentru darul duhovnicesc adus credincioșilor din eparhie, se arată pe site‑ul sfesc.ro.