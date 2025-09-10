Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț adusă spre închinare în Călărași

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț adusă spre închinare în Călărași

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 10 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Volna din municipiul Călărași. La slujbă au participat credincioși din municipiu, precum și reprezentanți ai autorităților locale, județene și centrale. Cu acest prilej, cei prezenți s‑au putut închina la Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, adusă în Episcopia Sloboziei și Călărașilor în perioada 4–9 septembrie. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit preot pe diaconul Alexandru George Ghencea, pe seama Parohiei Rovine din Protopopiatul Slobozia.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre însemnătatea praznicului Nașterii Maicii Domnului, despre cinstirea și slava cu care Bunul Dumnezeu a împodobit‑o în cer, despre slavoslovia veșnică cu care o laudă puterile cerești și despre slujbele și rugăciunile pe care i le aduc Fecioarei Maria toți fiii Bisericii lui Hristos aici, pe pământ, prin cuvinte alcătuite în cinstea ei de către sfinți imnografi.

La finalul slujbei, ierarhul a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și starețului Mănăstirii Neamț, arhimandritul Benedict Sauciuc, pentru darul duhovnicesc adus credincioșilor din eparhie, se arată pe site‑ul sfesc.ro.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor  -   Biserica Sfinții Îm­pă­rați Constantin și Elena-Volna
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri