Icoana Maicii Domnului Portărița la Mănăstirea Pantocrator

Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, își va cinsti, în perioada 19‑22 iulie, hramul închinat Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, ocrotitoarea așezământului monahal.

Manifestările liturgice vor debuta duminică, 19 iulie. Începând cu ora 8:30, racla cu moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și Icoana Maicii Domnului Portărița, adusă de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, vor fi așezate spre închinarea credincioșilor într‑un baldachin special amenajat. De la ora 9:00 va fi săvârșit Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, iar de la ora 9:30 va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească. Programul zilei se va încheia la ora 17:00, cu slujba Vecerniei Mari unită cu Litia.

Luni, 20 iulie, când Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, de la ora 9:00 va fi săvârșit Acatistul sfântului, urmat, de la ora 9:30, de Sfânta Liturghie.

Marți, 21 iulie, Sfânta Liturghie va începe la ora 8:30, iar în aceeași seară, de la ora 20:00, va fi oficiată slujba Privegherii în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

Ziua de miercuri, 22 iulie, când este prăznuită ocrotitoarea mănăstirii, va reprezenta punctul central al manifestărilor dedicate hramului. Programul liturgic va începe la ora 9:00 cu Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească.

Icoana Maicii Domnului Portărița, una dintre cele mai cinstite icoane făcătoare de minuni din lumea ortodoxă, este legată de Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos. Potrivit tradiției, aceasta a fost adusă în chip minunat la mănăstire de Cuviosul Gavriil, care, la îndemnul Maicii Domnului, a mers pe apă pentru a o primi. Deoarece a fost așezată în paraclisul de la poarta așezământului monahal, icoana a primit numele de „Portărița”.