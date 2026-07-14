Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Icoana Maicii Domnului Portărița la Mănăstirea Pantocrator

Icoana Maicii Domnului Portărița la Mănăstirea Pantocrator

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 14 Iulie 2026

Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, își va cinsti, în perioada 19‑22 iulie, hramul închinat Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, ocrotitoarea așezământului monahal.

Manifestările liturgice vor debuta duminică, 19 iulie. Începând cu ora 8:30, racla cu moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și Icoana Maicii Domnului Portărița, adusă de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, vor fi așezate spre închinarea credincioșilor într‑un baldachin special amenajat. De la ora 9:00 va fi săvârșit Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, iar de la ora 9:30 va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească. Programul zilei se va încheia la ora 17:00, cu slujba Vecerniei Mari unită cu Litia.

Luni, 20 iulie, când Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, de la ora 9:00 va fi săvârșit Acatistul sfântului, urmat, de la ora 9:30, de Sfânta Liturghie.

Marți, 21 iulie, Sfânta Liturghie va începe la ora 8:30, iar în aceeași seară, de la ora 20:00, va fi oficiată slujba Privegherii în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

Ziua de miercuri, 22 iulie, când este prăznuită ocrotitoarea mănăstirii, va reprezenta punctul central al manifestărilor dedicate hramului. Programul liturgic va începe la ora 9:00 cu Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească.

Icoana Maicii Domnului Portărița, una dintre cele mai cinstite icoane făcătoare de minuni din lumea ortodoxă, este legată de Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos. Potrivit tradiției, aceasta a fost adusă în chip minunat la mănăstire de Cuviosul Gavriil, care, la îndemnul Maicii Domnului, a mers pe apă pentru a o primi. Deoarece a fost așezată în paraclisul de la poarta așezământului monahal, icoana a primit numele de „Portărița”.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Pantocrator  -   program  -   moaşte
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri