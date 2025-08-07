Icoana „Siriaca” la hramul Parohiei Sitaru din Ilfov

Parohia Sitaru, din cadrul Protoieriei Ilfov Nord, organizează în perioada 14–16 august 2025 manifestările religioase prilejuite de hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În ajunul praznicului, joi, 14 august, credincioșii vor avea parte de o bucurie duhovnicească deosebită: Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu, județul Prahova, va fi adusă spre închinare în biserica parohială. Acest moment oferă un prilej de rugăciune și întărire sufletească pentru întreaga comunitate parohială.

Programul liturgic debutează joi seara, cu întâmpinarea sfintei icoane, la ora 18:30, urmată de Vecernia cu Litie și Prohodul Adormirii Maicii Domnului.

Vineri, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, programul continuă cu Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru ctitorii bisericii. După‑amiaza, începând cu ora 12:15, credincioșii sunt invitați la o agapă frățească, iar seara, de la ora 19:00, va avea loc slujba de priveghere în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni.

Sâmbătă, 16 august, se va săvârși Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni, începând cu ora 7:30, urmat de Sfânta Liturghie și de slujba Parastasului. La ora 12:30, Icoana „Siriaca” va fi readusă la Mănăstirea Ghighiu, în cadrul unui moment de recunoștință și evlavie.

Părintele Vlăduț‑Florin Mache, Parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”‑Sitaru, adresează tuturor credincioșilor invitația de a participa cu dragoste și rugăciune la această sărbătoare a Maicii Domnului, spre a aduce mulțumire lui Dumnezeu și a se bucura împreună de darurile duhovnicești revărsate prin acest moment de binecuvântare.